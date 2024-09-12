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Суды Происшествия

Сотрудница офиса микрозаймов обманула знакомого, уговорив взять для нее кредит

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 32-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина работает в микрофинансовой организации. Она обратилась к 62-летнему знакомому с просьбой оформить кредит на его имя. Просьбу она обосновала необходимостью покупки шин, а погасить кредит обещала через несколько дней. Мужчина согласился, передал паспорт и подписал документы. Однако через некоторое время ему стали звонить с требованием погасить кредит, так как выяснилось, что знакомая не спешила выплачивать долг.

Когда к женщине пришли полицейские, она пояснила, что деньги были нужны, чтобы закрыть недостачу в кассе, - 19 тыс. рублей. И она придумала оформить кредит на мужчину, который ранее уже брал микрозаймы. При этом деньги женщина с самого начала не собиралась возвращать.

Суд назначил обвиняемой полгода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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