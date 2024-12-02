Волжским районом будет руководить ветеран СВО

Главу Волжского района выберут из ветеранов специальной военной операции. Об этом в понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, Владимир Медведев, возглавлявший район с 2023 г., на прошлой неделе подал в отставку.

Вячеслав Федорищев сообщил, что конкурс среди ветеранов СВО будет проведен до 20 декабря. Решение избрать главу именно из ветеранов объясняется тем, что на территории муниципалитета находится пгт Рощинский, где базируются армейские части и живут семьи военнослужащих. В Рощинском также планируется реализовать программу опережающего развития.