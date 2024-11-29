Глава Волжского района Владимир Медведев подал в отставку

Глава Волжского района Самарской области Владимир Медведев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мною подано заявление в Собрание представителей района о досрочном прекращении полномочий Главы м. р. Волжский в связи с отставкой по собственному желанию, — написал Владимир Медведев. — Хочу поблагодарить каждого жителя, руководителей предприятий, глав сельских поселений, депутатов за ежедневный труд и активное участие в жизни района".

Напомним, Медведев возглавил администрацию Волжского района в конце 2023 г. вместо Евгения Макридина. До этого чиновник руководил Ставропольским районом.