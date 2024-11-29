Глава Волжского района Владимир Медведев подал в отставку

Глава Волжского района Самарской области Владимир Медведев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Мною подано заявление в Собрание представителей района о досрочном прекращении полномочий Главы м. р. Волжский в связи с отставкой по собственному желанию, — написал Владимир Медведев. — Хочу поблагодарить каждого жителя, руководителей предприятий, глав сельских поселений, депутатов за ежедневный труд и активное участие в жизни района".
Напомним, Медведев возглавил администрацию Волжского района в конце 2023 г. вместо Евгения Макридина. До этого чиновник руководил Ставропольским районом.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.