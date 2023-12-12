Владимир Медведев избран главой Волжского района

Во вторник, 12 декабря, на внеочередном заседании собрания представителей Волжского района избрали главу муниципального района Волжский. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Медведева.
Напомним, вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Макридина местные депутаты рассматривали в октябре этого года. Тогда на место Евгения Макридина источники Волга Ньюс прочили как раз Владимира Медведева, возглавляющего Ставропольский район.
Вступление в должность нового главы Волжского района произойдет после принятия присяги, которое намечено на следующее заседание собрания представителей.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули