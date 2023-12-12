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Муниципалитеты Власть и политика

Владимир Медведев избран главой Волжского района

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 декабря, на внеочередном заседании собрания представителей Волжского района избрали главу муниципального района Волжский. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Медведева.

Фото: предоставлено администрацией Волжского района

Напомним, вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Макридина местные депутаты рассматривали в октябре этого года. Тогда на место Евгения Макридина источники Волга Ньюс прочили как раз Владимира Медведева, возглавляющего Ставропольский район.

Вступление в должность нового главы Волжского района произойдет после принятия присяги, которое намечено на следующее заседание собрания представителей.

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