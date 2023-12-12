Владимир Медведев избран главой Волжского района

Во вторник, 12 декабря, на внеочередном заседании собрания представителей Волжского района избрали главу муниципального района Волжский. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Медведева.

Напомним, вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Макридина местные депутаты рассматривали в октябре этого года. Тогда на место Евгения Макридина источники Волга Ньюс прочили как раз Владимира Медведева, возглавляющего Ставропольский район.

Вступление в должность нового главы Волжского района произойдет после принятия присяги, которое намечено на следующее заседание собрания представителей.