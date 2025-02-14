В Самарском университете к Дню российской науки состоялось мероприятие для школьников и студентов

В институте естественных и математических наук Самарского университете имени С.П.Королева прошло мероприятие, посвященное Дню российской науки. Событие собрало множество школьников, предоставив им возможность познакомиться с интересными фактами из области биологии, химии, физики и математики.

Популяризация науки среди абитуриентов и поддержка молодых ученых - важный вектор работы университетов. Задачу привлечения молодых ученых и поддержки талантливой молодежи озвучивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На ее реализацию направлена, в частности, инициированная им программа "Доктор наук", разрабатываемая министерством науки и высшего образования Самарской области.

В регионе создана комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий и грантов в области науки и техники оказывается поддержка научных проектов, направленных на решение прикладных задач в интересах социально-экономического развития Самарской области. Талантливые студенты, аспиранты, ученые и конструкторы получают именные стипендии и премии.

"В Самарском университете им. Королева действуют сильные программы обучения по математике, физике, химии и биологии. Университет предоставляет все возможности для удовлетворения любознательности студентов и развития их исследовательских интересов. Мы видим здесь много увлеченных школьников и студентов. Особенно интересным кажется их взаимодействие - младшие ребята лучше понимают студентов. Это всегда живой и продуктивный обмен", - отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Программа мероприятия была насыщенной. Гости смогли посетить интерактивные стенды с наукой. Химическая лаборатория предлагала провести реакции гидролиза и увидеть, как происходят химические реакции и какие вещества образуются в результате. "Биологический стенд" предлагал проверить состояние здоровья и получить паспорт здоровья. Также на выставке были представлены растительные ресурсы Самарской области и выставка "Животный мир". Посетители могли узнать о флоре и фауне региона, а также о том, какие меры принимаются для сохранения природы. Большой интерес вызвал и стенд "Физический эксперимент", где посетители познакомились с увлекательными явлениями из механики, оптики и других областей физики.

Президент Самарского университета имени С.П.Королева Виктор Сойфер подчеркнул: "Такие события - прекрасная возможность для студентов: объясняя другим, что именно ты изучаешь, можно глубже понять суть своей профессии. Привлечение школьников и гостей города к науке через подобные возможности помогает сохранять и развивать традиции института естественных и математических наук".

На мероприятии также был организован лекторий, где выступили ведущие специалисты и ученые. Они представили свои исследования и поделились последними достижениями в области естественных и математических наук.

Директор института естественных и математических наук Анастасия Грисяк отметила: "Подобные мероприятия предоставляют школьникам возможность познакомиться с различными областями науки. Ребята могут увидеть, как работают ученые, какие исследования проводятся в различных областях науки и какие технологии используются в повседневной жизни. Это помогает школьникам понять, какие интересы у них есть и в какой области они хотели бы развиваться в будущем".