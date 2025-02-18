В Самарской области состоялся региональный тур интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В Самарской области, как и во всех регионах Приволжского федерального округа, завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников.
Событие проходит при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова уже в 10-й раз.
Муниципальный этап прошел по всем направлениям — "Что? Где? Когда?", "Робототехника", "Управление и программирование БПЛА", "Решение изобретательских задач". В нем приняли участие более 4000 школьников. Из них около 300 ребят вышло в региональный этап.
По итогам состязаний регионального этапа победителями стали:
— Глеб Горковенко и Александр Троеглазов из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово в направлении "Программирование БПЛА";
— Игорь Кондрашов из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова в направлении "Управление БПЛА";
— Григорий Магай и Вячеслав Андронов из Тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" в направлении "Робототехника";
— Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития Тольятти (Алексей Потяшин, Матвей Трапезников, Алексей Шишков, Софья Каплина, Полина Казьмина и Алиса Мананникова) в игре "Что? Где? Когда?";
— Ульяна Горбачева и Александра Волкова из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении "Решение изобретательских задач".
"Олимпиада проводится один раз в год и позволяет детям выбрать для себя занятие как гуманитарной, так и технической направленности. Наша задача — найти в ребенке те интересы, которые дадут ему возможность развиваться, приобщаться к развитию нашей страны", — рассказала Ирина Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей.
Все победители по направлениям олимпиады представят Самарскую область на окружной (финальный) этап ИОШ ПФО среди школьников, который состоится с 12 по 14 марта 2025 года в Перми.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения