В Самарской области состоялся региональный тур интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В Самарской области, как и во всех регионах Приволжского федерального округа, завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников.

Событие проходит при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова уже в 10-й раз.

Муниципальный этап прошел по всем направлениям — "Что? Где? Когда?", "Робототехника", "Управление и программирование БПЛА", "Решение изобретательских задач". В нем приняли участие более 4000 школьников. Из них около 300 ребят вышло в региональный этап.

По итогам состязаний регионального этапа победителями стали:

— Глеб Горковенко и Александр Троеглазов из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово в направлении "Программирование БПЛА";

— Игорь Кондрашов из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова в направлении "Управление БПЛА";

— Григорий Магай и Вячеслав Андронов из Тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" в направлении "Робототехника";

— Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития Тольятти (Алексей Потяшин, Матвей Трапезников, Алексей Шишков, Софья Каплина, Полина Казьмина и Алиса Мананникова) в игре "Что? Где? Когда?";

— Ульяна Горбачева и Александра Волкова из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении "Решение изобретательских задач".

"Олимпиада проводится один раз в год и позволяет детям выбрать для себя занятие как гуманитарной, так и технической направленности. Наша задача — найти в ребенке те интересы, которые дадут ему возможность развиваться, приобщаться к развитию нашей страны", — рассказала Ирина Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей.

Все победители по направлениям олимпиады представят Самарскую область на окружной (финальный) этап ИОШ ПФО среди школьников, который состоится с 12 по 14 марта 2025 года в Перми.