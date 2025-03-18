Поддержка для МСП: НОВИКОМ наращивает выдачи экспресс-гарантий

По итогам прошлого года дочерний банк Госкорпорации Ростех на 76% по сравнению с 2023 годом увеличил число выдач "Экспресс-гарантии" — продукта банка, направленного на поддержку субъектов МСП. Рост объясняется изменением условий по услуге и открытия доступа к ней поставщикам АО "АВТОВАЗ".

Поддержка промышленности — комплексная задача, которая требует не только финансирования флагманов отрасли, но и их поставщиков, представителей малого и среднего бизнеса. Понимая это, НОВИКОМ активно наращивает сотрудничество с предпринимателями, развивает работу с гарантийными фондами, фондами развития промышленности и улучшает линейку собственных продуктов для МСП.

Одна из самых востребованных услуг банка — "Экспресс-гарантия", продемонстрировавшая в прошлом году рост 76% к 2023 году. Клиент может получить ее для обеспечения исполнения своих обязательств по контрактам в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ и Единого положения о закупках, используемого государственными корпорациями РФ. Оформление происходит онлайн, без длительных процедур согласования и проверки документов. Гарантия банка выступает в качестве обеспечения участия в аукционе, исполнения обязательств по договору или возврата аванса по заключенному контракту.

Как отмечают в НОВИКОМе, причина увеличения популярности "Экспресс-гарантии" — обновленные условия по продукту. В 2024 году лимит одной гарантии вырос с 30 до 50 млн рублей, а лимит на принципала — до 150 млн руб. Перечень документов, необходимых для получения услуги, сократился вдвое: с 10 до 5 позиций. Помимо этого, на рост повлияло начало сотрудничества в крупнейшим маркетплейсом для предпринимателей "ВБЦ".

Также в прошлом году банк Ростеха открыл возможность получать экспресс-гарантии поставщикам своего давнего надежного партнера АО "АВТОВАЗ". Ранее им были доступны только классические гарантии, получение которых требует полного комплекта документов и длительного срока рассмотрения. Соглашение о поддержке цепочки кооперации между банком и российским автогигантом было подписано на полях ИННОПРОМа.

"Малые и средние предприятия более гибкие и динамичные. Для них характерна совершенно иная скорость принятия решений, чем для крупных корпораций. И они нуждаются в финансовых инструментах, которые соответствуют их темпу. Именно поэтому мы совершенствуем продуктовую линейку для МСП и упрощаем доступ к нашим услугам. Существенный рост выдач "Экспресс-гарантии" показывает, что бизнесу нужны решения, которые позволяют оперативно получать финансирование без сложных бюрократических процедур. НОВИКОМ несомненно продолжит развивать этот сегмент, поддерживая предприятия, участвующие в кооперационных цепочках российской промышленности", — заявил старший вице-президент — Директор департамента малого и среднего бизнеса НОВИКОМа Денис Есипенок.