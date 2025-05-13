Продавцы Авито смогут подключить пакет услуг "Только для селлеров" от Сбера

Предприниматели, которые продают товары через Авито, теперь смогут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 рублей. Для этого достаточно подключить пакет услуг Сбера "Только для селлеров".

Как сообщили в Авито, в пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнёров Сбера, таким как юридическая поддержка, электронный документооборот, отчётность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощённой системой "Доходы", чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

"Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 тыс. новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со Сбером — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать продажи на Авито ещё более выгодными для наших пользователей", — рассказывает Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счёт в СберБизнесе. После проверки по СберБизнес ID продавец получит значок "Документы проверены". По данным исследований Авито, товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

"Авито и Сбер — стратегические партнеры, которых связывают долгие отношения и успешные совместные проекты. Мы постоянно находимся в поиске лучших решений для наших пользователей и стремимся предоставить удобные инструменты для развития предпринимательства. Наши совместные продукты ускоряют рост, открывают новые возможности для бизнеса и делают короче путь к успеху для всех селлеров Авито", — уверен Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам Авито.

Новые продавцы, подключившие пакет, чьи ежемесячные траты не превышают 1 тыс. рублей за последние 6 месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров на Авито.

"Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнёров Сбера. К тому же с нашим пакетом услуг "Только для селлеров" пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надёжной площадки", — считает Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка.