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ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025. Вице-президент "Ростелекома" по коммерческим ИТ-продуктам Давид Мартиросов и генеральный директор Т1 Алексей Фетисов договорились о совместном продвижении и интеграции цифровых продуктов, направленных на развитие бизнес-процессов и проектной деятельности компаний.

"Ростелеком" и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений и содействия импортозамещению в России. Компании сосредоточатся на развитии продуктов коммерческого ИТ-кластера "Ростелекома", включая облачные решения "Публичное облако" от РТК-ЦОД и экосистему виртуализации с собственной кодовой базой от вендора "Базис". Также в фокусе будет линейка продуктов от вендора НОТА, входящего в Т1: платформа корпоративных коммуникаций DION, модульная CRM-платформа "Модус" и решение для управления рисками "Оазис". Эти продукты обеспечивают полную независимость от импорта и соответствуют высоким стандартам безопасности и надежности.

Совместная работа также предполагает создание интеграций между системой для категорирования объектов КИИ Купол.Документы и платформой виртуализации "Базис", что позволит расширить функциональные возможности и повысить эффективность использования цифровых решений для бизнеса.

Давид Мартиросов, вице-президент "Ростелекома" по коммерческим ИТ-продуктам: "Наше сотрудничество станет важным шагом в развитии ИТ-отрасли России, способствуя технологическому суверенитету и укреплению цифровой инфраструктуры страны. Сотрудничество с Т1 открывает новые горизонты для развития наших цифровых продуктов и укрепления позиций на рынке. Совместные усилия позволят предложить клиентам более интегрированные и эффективные решения для управления бизнес-процессами. Мы уверены, что это партнерство станет важным шагом на пути к цифровой трансформации бизнеса".

Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1: "Значимость этого партнерства — в создании бесшовного технологического стека, в котором нуждается российский бизнес. Для корпоративных клиентов это означает переход от сложной сборки разрозненных продуктов к единой, отказоустойчивой и безопасной отечественной экосистеме. Наше сотрудничество предлагает новый стандарт российского корпоративного ПО, закладывая практический фундамент технологического суверенитета страны".

Подробности о продуктах и решениях коммерческого ИТ-кластера "Ростелекома" можно узнать на сайте itvitrina.ru.

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