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ИТ Транспорт и связь

НОТА и "Технологии Доверия" будут развивать совместные решения в области ERP и бизнес-консалтинга

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и консалтинговая компания "Технологии Доверия" заключили соглашение о партнерстве. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) и предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере цифровой трансформации компаний. Партнеры объединят усилия в развитии отечественных ERP-решений и бизнес-консалтинга.

Стороны намерены совместно выстраивать устойчивые проектные альянсы, охватывающие весь цикл цифровой трансформации — от настройки бизнес-процессов до внедрения ИТ-архитектур, соответствующих принципам технологического суверенитета и требованиям регуляторов.

Еще одно направление сотрудничества — развитие продуктов вендора: платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" и GRC-платформы для управления рисками "ОАЗИС". НОТА будет отвечать за технологическую интеграцию этих решений для клиентов, а "Технологии Доверия" — за методологическую поддержку и экспертизу в области внутреннего контроля и отчетности.

"В результате партнерства мы объединяем экспертизу двух игроков: НОТА — в области цифровой трансформации, ТеДо — в глубинном понимании бизнес-процессов. Вместе мы сможем предложить клиентам не просто инструменты, а целостные экосистемы, где все работает в единой логике. Это особенно важно в условиях растущих требований регуляторов и необходимости построения прозрачных и устойчивых архитектур управления", — прокомментировал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Партнерство с НОТА — это возможность усилить практическую реализацию методологий ТеДо через передовые отечественные ИТ-продукты. Совместная работа будет направлена как на решение актуальных вызовов рынка, в том числе касающихся импортозамещения, так и на формирование новых стандартов цифрового управления бизнесом. Реализация ключевых направлений подписанного соглашения позволит внести значимый вклад в укрепление технологического суверенитета страны", — добавил Артем Семенихин, партнер технологической практики "Технологии Доверия".

В рамках партнерства стороны также планируют информационное взаимодействие, включая совместные мероприятия, обмен данными и коммуникационные инициативы в области развития российского ПО.

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