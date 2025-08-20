16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сервис "Сферум" завершил интеграцию в МАХ В Омске сошел с рельсов еще один маневровый тепловоз В Уфе мигранты избили женщин Массовое ДТП с туристами произошло в Карелии В РФ снова намерены запретить китайские грузовики из-за сомнений в надежности

В России и в Мире

Сервис "Сферум" завершил интеграцию в МАХ

МОСКВА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Всероссийском совещании региональных министров образования, которое прошло в Москве, сообщили об успешной интеграции коммуникативного сервиса "Сферум" в национальный мессенджер. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года.

Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе собранных в течение года пожеланий педагогов, родителей и учеников. Особый акцент сделан на безопасности.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые функции "Сферума": интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервис "Сбор файлов", сервис "Помощник ученика", сервис "Помощник Рособрнадзора", чат-бот программы "Пушкинская карта".

А также будут доступны новые функции: единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Гид потребителя

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31