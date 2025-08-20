Сервис "Сферум" завершил интеграцию в МАХ

На Всероссийском совещании региональных министров образования, которое прошло в Москве, сообщили об успешной интеграции коммуникативного сервиса "Сферум" в национальный мессенджер. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года.

Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе собранных в течение года пожеланий педагогов, родителей и учеников. Особый акцент сделан на безопасности.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые функции "Сферума": интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервис "Сбор файлов", сервис "Помощник ученика", сервис "Помощник Рособрнадзора", чат-бот программы "Пушкинская карта".

А также будут доступны новые функции: единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.