В Самаре до 20 октября продлили ограничение движения по ул. Ставропольской

В Самаре продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по улице Ставропольской, передает пресс-служба городского департамента транспорта.
В связи с этим проезжая часть дороги по ул. Ставропольской, от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, будет перекрыта ориентировочно до 20 октября.
Автобусы маршрута № 9 по-прежнему будут следовать по скорректированной схеме. Перевозки осуществляются с объездом по Ташкентскому переулку — улице Черемшанской — улице Алма-Атинской и далее — по стандартному маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.
