В Самаре начинаются слушания по делу налетчиков на банки, которые убили охранника "ЛОКО-банка"

В Самарском областном суде начинаются слушания по уголовному делу в отношении 40-летнего Виктора Самонова, 37-летнего Дмитрия Кимова и 33-летнего Александра Шураева, которые обвиняются в нападениях на банковские учреждения губернской столицы.

Все трое - местные жители. В общей сложности ими было похищено почти 15 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно данным предварительного следствия, фигурантам предъявлено обвинение по одиннадцати статьям УК РФ. Наиболее тяжкие из них - это создание банды и убийство человека.

Как установлено в ходе расследования, создание устойчивой вооруженной группы произошло в 2016 году. Инициатором и руководителем, по данным следствия, являлся Виктор Самонов, отец троих несовершеннолетних детей, которые проживают с его бывшей супругой.

К банде присоединился экс-бизнес-компаньон Самонова и друг с 17-летним "стажем" Дмитрий Кимов. Для совершения нападений требовалось оружие. По этому вопросу Самонов обратился к своему родственнику Александру Шураеву, который по праву считается оружейных дел мастером. Продал пистолеты с патронами и другое оружие.

Первым эпизодом их противоправной деятельности, известным следствию, стал налет на дополнительный офис "Безымянка" филиала "Самара" КБ "Локо-Банк", расположенный на ул. Победы. Разбой датирован 24 августа 2016 года. Уловом преступников стали около 7 млн руб., 40 тыс. евро и $10 тысяч.

Розыск налетчиков "по горячим следам" результата не дал. Хотя были "отработаны" все пути возможного отхода преступников. Было ясно, что с места преступления они скрылись пешком. Где их ждала машина, установить не удалось.

Примерно через полгода, 3 февраля 2017 г., было совершено разбойное нападение на дополнительный офис "Лидер" ОАО КБ "Солидарность", расположенный на ул. Победы. Похищено 3 млн руб. и $10 тысяч.

Просмотр видео из офиса "Лидер" показал правоохранителям: велика вероятность того, что и в этом случае действовали те же мужчины, которые в 2016 г. ограбили офис Локо-банка. Совпадали рост, комплекция и схема действий.

По розыску преступников проводился огромный объем работы. Сопоставлялись записи с двух нападений. Проверялись все действующие сотрудники банков, их родственники, друзья и знакомые на предмет возможной связи с криминалом, а также недавно уволенные работники, среди которых могли быть недовольные. Проверялись все, кто был хоть как-то связан с банками. Не остались без внимания правоохранителей и сотрудники ЧОП, охранявшие офисы ограбленных банков.

А 13 июля 2017 г. было совершено очередное разбойное нападение на дополнительный офис "На Поляне" ПАО "Актив Капитал Банк", расположенный на ул. Ново-Садовой в Самаре. На этот раз в офисе было больше персонала, чем в двух предыдущих случаях, и охранник - пожилой мужчина, не имеющий права на ношение оружия. Присутствие охранника налетчиков нисколько не смутило. Они, как обычно, вбежали в помещение перед закрытием, направили на присутствующих пистолеты и приказали всем лежать. Охранник выполнил требование разбойников и вместе со всеми лег на пол.

Однако нападение пошло не по плану. Одна из сотрудниц банка от страха потеряла сознание и уже не могла выполнять требований налетчиков. Теряя контроль над ситуацией, вооруженный мужчина стал палить в замок двери кассы. Расстреляв весь магазин пистолета ТТ, он так и не смог добиться желаемого: дверь не открывалась. Понимая, что наделали много шума и в любой момент могут появиться полицейские, налетчики поспешили скрыться с пустыми руками.

4 августа 2017 г. они совершили разбойное нападение на офис ПАО "Невский Банк" на 6-й просеке. В тот момент, когда вооруженные люди в масках вбежали в помещение банка, скомандовали всем лечь на пол и озвучили требование передачи денег, с улицы попытался войти сотрудник банка, на пару минут выходивший по своим делам. Увидев, что происходит в офисе, он развернулся и поспешил уйти подальше, чтобы вызвать полицию. Его действия не остались не замеченными грабителями. Догонять свидетеля они не стали, но преступные действия прекратили и помещение покинули. В пустынном районе НФС сожгли одежду, которая была на них при нападении, и скрылись.

12 сентября 2017 г. Виктор Самонов отправился на "дело" один, без Кимова. В тот день офис охранял пожилой мужчина, вооруженный спецсредством - палкой ПР. При появлении грабителя охранник попытался защитить вверенный объект, хотел палкой выбить пистолет из рук нападавшего. Самонов произвел в охранника несколько выстрелов, от которых человек на следующий день скончался в больнице. Нейтрализовав охрану, Самонов потребовал деньги. Кассир стала выдавать пачки через окно. Передав свыше 5 млн руб., сказала, что больше денег нет. Понимая, что наделал много шума со стрельбой, налетчик поспешил скрыться.

На этот раз лицо преступника скрывала не шапочка с прорезями, а силиконовая маска. Это вещь довольно редкая и дорогая и продается в специализированных магазинах, число которых в стране оказалось не очень велико. Благодаря совместной работе с представителями Главного управления уголовного розыска МВД РФ был установлен магазин в Москве, где продавались такие силиконовые маски. Также была установлена личность покупателя, которым оказался житель Самары Виктор Самонов. В ходе проведения ОРМ установлены его подельники Кимов и Шураев.

Задержание проводилось 17 октября 2017 г. одновременно по трем адресам их проживания. В нем участвовали бойцы силовых подразделений Росгвардии. При проведении обыска в квартирах, гаражах подозреваемых было изъято оружие: пистолеты, автоматы Калашникова, осколочные гранаты, взрыватели, тротиловая шашка, около 2 тысяч патронов. А также вещи, приобретенные на деньги, полученные преступным путем. В гараже же изъята та самая силиконовая маска.

Следственные действия проводили следователи СКР по Самарской области. По выводам следствия, вооруженной бандой под руководством Самонова совершено не менее четырех разбойных нападений, в результате которых открыто похищено не менее 14 млн рублей. Установлено, что некоторое оружие приобреталось у Шураева, который занимался не только сбытом, но и переделкой огнестрельного оружия. Кроме того, для совершения преступлений злоумышленниками использовались несколько автомобилей. Как уже сказано, для достижения цели конспирации внешности члены банды использовали при нападениях маски, балаклавы, респираторы, костюмы, перчатки и иные предметы одежды, приобретенные Самоновым.

Судебный процесс ожидается длительным.