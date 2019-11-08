Кондитерскую в Кировском районе закрыли на три месяца за нарушение санитарных норм

Судебные приставы опечатали двери кондитерской на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В ходе проверки самарской кондитерской, которая располагается в Кировском районе, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а именно — на предприятии вовремя не проводится косметический ремонт, имеются множественные дефекты на потолке, стенах и напольном покрытии.

Указанное является нарушением требований п. 5.16 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 2.3.6 1079-01".

Судом принято решение в виде постановления об административном приостановлении деятельности кондитерской сроком на 90 суток для устранения нарушений. Двери, ведущие в помещение кондитерской, были опечатаны.