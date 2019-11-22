Самарские приставы отправили на родину 17 граждан Узбекистана

За прошедшую неделю судебные приставы Самарской области препроводили за пределы нашей страны 17 граждан Узбекистана.

Всего с начала 2019 г. отправлено на родину 643 нелегальных мигранта, причем почти половина из них уехали за свой счет.

Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России.

Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.