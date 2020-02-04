Заболеваемость школьников региона ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 35,3%

В Самарской области, по данным еженедельного наблюдения, отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В возрастной группе от 7 до 14 лет порог заболеваемости превышен на 35,3%, по совокупному населению губернии - на 0,9%.

С 27 января по 2 февраля зарегистрировано 13771 случаев ОРВИ и гриппа, из них 5266 случаев - в Самаре. По данным ведомства, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость населения области выросла на 24,7%.

Среди вирусов, выявленных у заболевших в ходе лабораторных исследований, доля вирусов гриппа составила 60,7%. Из них наибольший удельный вес составили вирус гриппа В (30%) и вирус гриппа А (H1N1) - 2009 (28,6%). Также выделяются вирусы гриппа А H3N2 (2%) и вирусы негриппозной этиологии: парагриппа (27,4%), аденовирусы (12%).