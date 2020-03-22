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Здравоохранение Общество

В Самарской области прекратили плановые госпитализации из-за коронавируса

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области сообщило о временном прекращении плановых госпитализаций из-за эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. Это не коснется онкобольных и беременных с патологиями. Экстренная медицинская помощь в стационарах оказывается в полном объеме.

"При наличии признаков заболеваний и состояний, не угрожающих жизни, просим вас обращаться в поликлинику по месту прикрепления ОМС по телефону, вызывать врача на дом или службу неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Телефоны размещены на сайтах медицинских организаций. В случае необходимости, когда требуется экстренная помощь, просим обращаться в службу скорой медицинской помощи", — рекомендуют в ведомстве.

Минздрав просит с терпением и пониманием отнестись к существующей нагрузке на медиков в данное время и уверяет, что все, кому нужна медицинская помощь, обязательно ее получат.

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