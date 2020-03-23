Самоизолирующиеся из-за коронавируса могут получить больничный дистанционно

В понедельник, 23 марта, под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, штаб работает в ежедневном режиме, его участники — министры облправительства, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители контрольно-надзорных органов постоянно проводят мониторинг ситуации, оперативно решают возникающие вопросы. В режиме ВКС в заседании принимают участие главы муниципальных образований.

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что в настоящее время количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по сравнению с 20 марта не увеличилось, их девять человек. Медицинские работники продолжают наблюдать за людьми, которые находились в контакте с инфицированными. И заболевшие, и контактные лица находятся на карантине.

Особое внимание собравшиеся уделили выполнению поручений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которые были даны на предыдущем заседании оперативного штаба.

Это, прежде всего, поручение по выработке алгоритма получения гражданами, прибывшими из-за рубежа, листа временной нетрудоспособности. В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения инфекции, все въезжающие на территорию страны, а также их близкие должны находиться на 14-дневном карантине. На это время им выдается больничный лист.

Сейчас в регионе с 20 марта введен новый временный порядок выдачи листков нетрудоспособности. Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Эти листки могут получить все граждане, которые вернулись из-за границы и люди, совместно с ними проживающие. Об этом рассказала управляющая Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Елена Кривошеева.

"Подать заявление можно в электронном виде в личном кабинете, куда можно перейти как с сайта фонда социального страхования, так и с сайта регионального отделения фонда. Достаточно электронного заявления и сканированной страницы паспорта со штампом о пересечении границы. Для людей, которые проживают совместно с подлежащим карантину — заявление прибывшего из-за границы о совместном проживании с указанием паспортных данных проживающих с ним лиц. После этого фонд направляет документы в медицинские организации, которые выписывают больничный лист. С 21 марта начала также работать интерактивная форма подачи заявления, когда оно напрямую поступает в медицинскую организацию", — сообщила она.

По сведениям ФСС, на сайте Фонда социального страхования https://fss.ru/ и его самарского территориального подразделения http://r63.fss.ru зафиксировано тридцать электронных заявлений самарцев. Кроме того, представители фонда пояснили, что, если у гражданина нет возможности подать заявление в электронном виде, он может вызвать врача на дом и воспользоваться прежним порядком выдачи больничных листов. При этом у тех, кто воспользуется электронным сервисом, есть преимущество — первые выплаты они получат уже по истечении семидневного срока после открытия листа нетрудоспособности.

Председатель областного правительства призвал руководство регионального фонда контролировать ситуацию в постоянном режиме и представлять в штаб оперативную информацию о количестве обратившихся с заявлениями.

"В настоящее время механизм получения листов временной нетрудоспособности отработан и предельно понятен. Важно довести его до сведения населения. Это необходимо делать и через средства массовой информации, и через работодателей", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кроме того, участники совещания обсудили ситуацию на рынке продовольствия и товаров первой необходимости в условиях повышенного спроса. По информации министра промышленности и торговли региона Михаила Жданова, на складах региона имеются запасы продовольствия, которых достаточно для удовлетворения возросшего спроса на месяцы бесперебойной работы магазинов, при этом запасы непрерывно пополняются.

Заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель регионального оперативного штаба Александр Фетисов подчеркнул необходимость оперативно определить многодетные семьи, которым требуется помощь в организации дистанционного обучения детей, для того, чтобы начать работу по обеспечению их компьютерной техникой.

В завершении заседания Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований региона вести на территориях разъяснительную работу с жителями о необходимости соблюдения карантинных мер, организовать строгое соблюдение санитарных норм в местах массового посещения граждан, учреждениях социальной сферы, общественном транспорте.