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Здравоохранение Общество

Тольяттинцев с подозрением на коронавирус будут отправлять в пансионат "Радуга"

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе пансионата "Радуга" в Тольятти начинает работу временное учреждение для наблюдения за лицами, находящимися под карантином по коронавирусу, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Штат сформирован и укомплектован медицинскими работниками и обслуживающим персоналом. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Отдельно стоящий корпус пансионата переоборудован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, оснащен всеми необходимыми средствами профилактики и дезинфекции", — уточняют в администрации.

Под наблюдение в "Радугу" будут помещаться граждане без признаков ОРВИ и гриппа, которые обязаны пройти 14-дневный карантин, но не имеют возможности для самоизоляции.

На время наблюдения за гражданами, находящимися под карантином, основная деятельность пансионата "Радуга" приостановлена. Школьники, которые должны были заехать в учреждение в рамках весенней оздоровительной кампании, будут направлены на отдых в пансионат "Звездный".

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