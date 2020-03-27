Оперштаб: у жителя Новокуйбышевска коронавирус не подтвердился

У жителя Новокуйбышевска, ранее опубликовавшего в социальных сетях информацию о том, что он заражен новой коронавирусной инфекцией, этот диагноз не подтвердился. Об этом Волга Ньюс сообщили в оперативном штабе Самарской области по ситуации с коронавирусом.

Напомним, в комментариях к посту жителя Новокуйбышевска сообщалось, что якобы прежде он вместе с супругой был на отдыхе за границей.

В оперштабе при этом сообщали, что лабораторно диагноз гражданина еще не подтвержден, добавляя, что он госпитализирован с подозрением, а лица из его близкого контакта изолированы на дому.