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Здравоохранение Общество

В регионе бороться с ковидом помогает санитарная авиация

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области для эвакуации пациентов в тяжелом состоянии с диагнозом "коронавирус" используют специальный вертолет — "санавиацию". С начала ее работы медики перевезли из отдаленных районов в специализированные стационары 62 человека.

"Отделение экстренной и планово-консультативной помощи сокращенно и по давней привычке называют "санавиация". Оно работает с первых дней и по настоящее время в повседневном режиме, а также в условиях ЧС", рассказал заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонд Чернуха.

Все начинается со звонка в отделение. Первыми берут трубку фельдшеры отделения, которые совместно с врачом вызывающей медицинской организации определяют, консультация какого специалиста требуется для каждого пациента.

Следующий этап — консультация специалистов. Врачи-консультанты определяют срочность и необходимость выезда, требуется медицинская эвакуация пациента или нет, требуется ли при выезде дополнительное оборудование и компоненты крови. И медработники при прибытии на место готовы к любым возможным сценариям.

"Нужно понимать, что врачи действуют по принципу: "не навреди!" и никогда не пойдут на необоснованные риски. Штат отделения огромен, в состав входят водители, фельдшеры по приему вызовов, врачи различных специальностей. Для медицинской эвакуации у отделения всего имеется 19 машин класса "С" (реанимобили) и вертолет среднего класса Ми-8. Напомню, воздушный транспорт стал доступен благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", — подчеркнул врач.

На сегодняшний день, начиная с начала года, из различных районов, а также в федеральные центры эвакуировано около 1000 пациентов. Врачами отделения также проведено 400 очных консультаций, выполнено около 200 оперативных вмешательств на местах.

Служба санавиации работает в круглосуточном режиме, чтобы оказывать своевременную и оперативную помощь жителям нашей области.

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