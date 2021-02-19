Более 13 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в самарский военный госпиталь

Партия из более 13 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступила в 426 военный госпиталь Центрального военного округа в Самаре.

На данный момент вторым компонентом провакцинировано более 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа в регионах Поволжья.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата "Гам-Ковид-Вак" на организм человека. Вакцинация проводится только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также после подписания согласия на введение компонентов препарата.