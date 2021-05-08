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Здравоохранение Общество

Николай Ренц: "Прививка от коронавируса дает более стойкий иммунитет, чем перенесенная болезнь"

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц в видеообращении к жителям Самарской области рассказал, какая часть жителей должна быть вакцинирована, чтобы регион спокойно встретил третью волну заболеваемости.

По его словам, третья волна коронавируса будет не страшна, если в области будет привито 60% населения. Сейчас первую прививку сделали 325 тыс. человек, вторую - 265 тысяч.

Ренц также отметил, что прививка дает более стойкий иммунитет, чем перенесенная болезнь, а также дает защиту от многих штаммов.

"У этой инфекции после болезни не сохраняется длительный иммунитет. Значительно более длительный иммунитет - по последним данным уже смело можно говорить и два года - это иммунитет после прививки. Прививка обеспечивает поливалентный иммунитет - сразу против нескольких штаммов. точно против бразильского, британского, китайского. И по последним данным, все индийские штаммы, а их более 15, не способны вызвать тяжелое течение болезни у привитых", - рассказал Николай Ренц.

Он призвал провести оставшиеся выходные с пользой для здоровья и сделать прививку, напомнив, что прививочные пункты работают ежедневно.

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