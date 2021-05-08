Николай Ренц: "Прививка от коронавируса дает более стойкий иммунитет, чем перенесенная болезнь"

Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц в видеообращении к жителям Самарской области рассказал, какая часть жителей должна быть вакцинирована, чтобы регион спокойно встретил третью волну заболеваемости.
По его словам, третья волна коронавируса будет не страшна, если в области будет привито 60% населения. Сейчас первую прививку сделали 325 тыс. человек, вторую - 265 тысяч.
Ренц также отметил, что прививка дает более стойкий иммунитет, чем перенесенная болезнь, а также дает защиту от многих штаммов.
"У этой инфекции после болезни не сохраняется длительный иммунитет. Значительно более длительный иммунитет - по последним данным уже смело можно говорить и два года - это иммунитет после прививки. Прививка обеспечивает поливалентный иммунитет - сразу против нескольких штаммов. точно против бразильского, британского, китайского. И по последним данным, все индийские штаммы, а их более 15, не способны вызвать тяжелое течение болезни у привитых", - рассказал Николай Ренц.
Он призвал провести оставшиеся выходные с пользой для здоровья и сделать прививку, напомнив, что прививочные пункты работают ежедневно.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...