В Самаре скончался водитель, который столкнулся с грузовиком из-за плохого самочувствия

В понедельник, 17 мая, в Самаре произошло ДТП с участием 65-летнего водителя ВАЗ-2108. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 9:00 автомобилист ехал по Южному шоссе в направлении ул. Промышленности. Мужчине стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и напротив дома № 3л по Южному шоссе столкнулся с КамАЗом.

Водитель легковушки скончался. Причину его смерти устанавливают.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.