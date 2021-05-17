В Самаре скончался водитель, который столкнулся с грузовиком из-за плохого самочувствия

В понедельник, 17 мая, в Самаре произошло ДТП с участием 65-летнего водителя ВАЗ-2108. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 9:00 автомобилист ехал по Южному шоссе в направлении ул. Промышленности. Мужчине стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и напротив дома № 3л по Южному шоссе столкнулся с КамАЗом.
Водитель легковушки скончался. Причину его смерти устанавливают.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!