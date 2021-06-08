На набережной в дни "Волгафеста" будет работать мобильный пункт вакцинации

В Самаре в дни фестиваля набережных "ВолгаФест-2021" на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС) по графику будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Мобильный пункт будет работать семь дней: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 июня - с 12:00 до 20:00.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. Потом предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.