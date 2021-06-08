На набережной в дни "Волгафеста" будет работать мобильный пункт вакцинации

В Самаре в дни фестиваля набережных "ВолгаФест-2021" на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС) по графику будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Мобильный пункт будет работать семь дней: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 июня - с 12:00 до 20:00.
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. Потом предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.
Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966