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Здравоохранение Общество

В Тольятти открыли еще один кабинет для вакцинации от COVID19

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти появилось еще одно место, где люди могут сделать прививку от COVID19, — в 12 квартале, на бульваре Гая, 22 открылся процедурный кабинет. Впрочем, здесь можно не только вакцинироваться от COVID19, но и сделать уколы по назначению врача, перевязку и другие медпроцедуры. Кабинет открылся на базе филиала поликлиники № 3: раньше здесь принимали местных жителей только терапевты, а теперь появилась возможность делать и процедуры.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Стоит отметить, что появление кабинета стало возможным благодаря ГК "ЭкоВоз" и лично гендиректору компании Денису Волкова. Силами "ЭкоВоза" был проведен капитальный ремонт помещения, его оборудовали всем необходимым для работы.

"Среди жителей 12-го квартала очень много пожилых людей, им тяжело ходить до основной поликлиники, чтобы сделать прививку или другие процедуры, — комментирует Денис Волков. — Они обратились к нам, чтобы мы помогли руководству поликлиники запустить процедурный кабинет на Гая, 22. И мы, разумеется, откликнулись на эту просьбу. Здоровье всегда было самым ценным богатством для людей, вопросы его охраны стоят на первом месте. Считаю, что каждый из нас должен внести посильный вклад в эту борьбу".

Денис Волков лично проверил готовность прививочного кабинета и сделал прививку "Спутник V". "Учитывая насыщенный график работы, я нахожусь в зоне повышенного риска, и вакцинация для меня — это дополнительная возможность и защита, которой нельзя пренебрегать", — заключил он.

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