Промышленная экология vs деградация окружающей среды

Несмотря на призывы к умеренности, человеческие потребности растут, и для их удовлетворения требуется все больше природных ресурсов и все более сложные технологии их переработки. При этом естественной регенерации природы не хватает, и все более очевидно, что она нуждается в помощи человека. Точнее, в постоянно действующем механизме балансирования ее возможностей с потребностями общества и экономики. Важнейшей частью этого глобального механизма является промышленная экология.

Экология — сфера нацбезопасности

Еще недавно казалось, что климатические изменения, вызванные человеческой деятельностью, представляют отсроченную угрозу и впрямую коснутся лишь будущих поколений. Нынешним летом стало очевидным, что глобальное потепление — не просто медленное равномерное повышение температуры по всему миру, а череда происходящих все чаще непредсказуемых климатических аномалий. Таких, например, как обильные ливни в Крыму и на Кавказе, сильнейшие паводки в Сибири и стойкая жара на территории регионов Поволжья.

Экологическая повестка прочно входит в сферу национальной безопасности. Не случайно экология стала предметом совещания, прошедшего недавно в Самаре под председательством секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с участием полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, глав регионов, входящих в состав округа, а также представителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Наиболее тревожна ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу: по данным компании FinExpertiza, за первое полугодие 2021 г. число таких случаев увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. в четыре раза. Значительная их часть приходится на предприятия ПФО, где сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны. Как следует из Госдоклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ" за 2019 г., для регионов округа характерна сильная дифференциация (почти с 12-кратным размахом) объемов вредных выбросов в атмосферу: больше всего — 597,5 тыс. т — их было зарегистрировано в Республике Башкортостан, а меньше всего в Пензенской области — 50,9 тыс. т.

На сокращение выбросов больше других поволжских регионов как в абсолютном, так и в удельном выражении, потратили Татарстан и Самарская область (9,0 и 8,3 млн руб. на т соответственно). А вот Башкортостан с наибольшим в ПФО объемом выбросов (около 600 т) и Пермский край (около 400 т) ассигнованиями на эти цели явно пренебрегли: будучи лидерами социально-экономического развития округа, они потратили всего 1,40 и 0,95 млн руб./т соответственно (меньше только у Удмуртии).

В структуре вредных выбросов от стационарных источников в крупнейших промышленных регионах ПФО преобладает оксид углерода (угарный газ), а в Кировской области, где много деревообрабатывающих предприятий, — твердые частицы.

Поставят "на счетчик"

Мониторинг ситуации с вредными выбросами как экологическая компонента корпоративной стратегии становится для предприятий условием получения инвестиций и конкурентоспособности. С января 2023 г. "на счетчик" поставят компании, выбрасывающие углекислый газ в объеме более 150 тыс. т в год, а затем этот лимит будет постепенно понижаться. Тех, кто превысит ограничения, помимо потери имиджа, ждут ощутимые штрафы: закон об ограничении выбросов СО 2 в атмосферу Совет Федерации уже одобрил.

На региональном уровне также активизируется промышленно-экологическая повестка. "Самарская область — экономически развитый регион, где велика антропогенная нагрузка на окружающую среду. Нам необходимо предусмотреть дополнительные меры по защите окружающей среды", — заявляет губернатор Дмитрий Азаров. И местные компании его поддерживают. Так, Куйбышевский НПЗ, входящий в НК "Роснефть", установив публичный экомонитор, на котором круглосуточно отображается состояние воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, показал пример экологической открытости.

Еще эффективнее защищать интересы граждан поможет введение регионального стандарта — свода норм, правил и рекомендаций в отношении компаний, чья технологическая деятельность связана с выбросами, стоками, отходами, шумами и другими вредными воздействиями на окружающую среду. Таким предприятиям будет предлагаться на добровольных началах подписать с областью соглашение, содержащее экологически значимые обязательства. Участвовать в разработке регионального экологического стандарта уже выразили готовность "Аком", "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

Олег Комаров, председатель Самарского регионального отделения российской экологической партии "Зеленые":

— Если окинуть мысленным взором нашу историю, то нетрудно заметить, что индустриализацию и экологизацию разделяют примерно сто лет. Прошло всего сто лет — по планетарным меркам — это капля в море, а посмотрите, что происходит! От чистых рек, свежего воздуха, богатых гумусом земель осталось только воспоминание, и то у людей более старшего поколения. А ведь все это было!

Мы накопили огромные долги перед природой, которые пора отдавать. И этот процесс начинается. Мы с вами становимся свидетелями примеров нового правильного отношения к тому бесценному богатству, которым располагает наша страна. Экология уже вошла в повестку национальной безопасности. Но потребуется еще не один год и не один закон, чтобы заставить предприятия, потребляющие природные ресурсы, снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Если все неравнодушные к природе люди объединятся, эти процессы пойдут быстрее. Пора действовать!