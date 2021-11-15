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Общество

Синоптики прогнозируют в Самарской области понижение температуры воздуха

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха на 4-6º. На дорогах местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник днем, 15 ноября, облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -0…-5 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 16 ноября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C. Местами гололедица.

В среду, 17 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4…+1 °C. Местами гололедица.

Гид потребителя

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