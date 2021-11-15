Синоптики прогнозируют в Самарской области понижение температуры воздуха

В начале недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха на 4-6º. На дорогах местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 15 ноября, облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -0…-5 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 16 ноября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C. Местами гололедица.
В среду, 17 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4…+1 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !