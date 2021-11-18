В Ставропольском районе установлен карантин по бешенству

В Ставропольском районе в границах с. Нижнее Санчелеево установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
Очагом признано личное хозяйство по адресу ул. Бузыцкого, 36.
Согласно постановлению, на подкарантинной территории запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.
На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.
Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и уничтожения его трупа.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !