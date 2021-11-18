В Ставропольском районе установлен карантин по бешенству

В Ставропольском районе в границах с. Нижнее Санчелеево установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

Очагом признано личное хозяйство по адресу ул. Бузыцкого, 36.

Согласно постановлению, на подкарантинной территории запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.

На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.

Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и уничтожения его трупа.