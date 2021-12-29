Дмитрий Азаров оценил капремонт здания новокуйбышевской "Лиры"

Во вторник, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн оценили качество капитального ремонта здания детской школы искусств "Лира" в Новокуйбышевске.

Работы были выполнены в 2021 г. благодаря национальному проекту "Культура".

Школа была основана в 1960 году. В здание по адресу проспект Победы, дом 38, коллектив переехал в 1991 году. Это первый капитальный ремонт за 30 лет. Учреждение преобразилось полностью. Обновили фасад — благодаря самарским дизайнерам он стал ярким и красочным, отремонтировали кровлю, полностью заменили все инженерные коммуникации, пожарную и охранную системы. Стали более уютными и комфортными кабинеты, где педагоги буквально с самого утра и до позднего вечера занимаются с детьми.

Директор школы Наталья Рыбакова отметила, что "Лира" — это содружество единомышленников, где лучшие традиции музыкального и театрального искусства, академического и эстрадного вокала успешно сочетаются с современными технологиями. Так, к примеру, в классе сольфеджио благодаря нацпроекту появилась интерактивная доска и новое мультимедийное оборудование. "А сам предмет нравится?", — спросил учеников глава региона и получил утвердительный ответ.

"Теперь в этом кабинете другая одежда окон, авторское панно, новая мебель, нотированная доска", — добавила Наталья Рыбакова, показывая обновленный кабинет руководителю области и депутату Госдумы. Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн оценили классы баяна, струнных инструментов, фортепиано и вокала. Благодаря нацпроекту были закуплены новые инструменты.

Ученики Ирины Якушевой, преподавателя по классу эстрадного вокала, акапелла исполнили отрывок из песни "Выйду ночью в поле с конем…". Ребята из ансамбля "Озорное детство" занимаются вокалом уже по 8-10 лет, некоторые их них дополнительно учатся играть на музыкальных инструментах. Всего в вокальном классе у Ирины Якушевой 27 человек. "Нас приглашают на городские мероприятия, мы участвуем и в областных фестивалях", — рассказала преподаватель. Ее ученики становятся участниками и победителями и телевизионных конкурсов. Например, Арсений Собольков стал финалистом шоу "Голос. Дети".

За 60 лет успешной работы диплом об окончании школы искусств получили 1800 выпускников, ставших как профессиональными музыкантами, так и просто ценителями искусства. На сегодняшний день в школе работает 26 преподавателей, занимается 345 детей.

"Мы прошли по классам, и самое главное, что запомнилось — это горящие глаза детей, которые здесь занимаются творчеством и хотят продолжать это делать дальше. Я очень рад, что благодаря национальному проекту "Культура", инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы многое сегодня делаем для того, чтобы культура в нашем регионе развивалась, процветала, чтобы мы бережно сохраняли традиции нашей земли, открывали новые имена и новые таланты", — отметил Дмитрий Азаров и поздравил педагогов, учеников и их родителей с открытием обновленного здания школы.

Глава региона напомнил, что в этом году в Самарской области после реконструкции открыты 10 домов культуры, еще два новых — строятся, продолжается работа по обновлению и оснащению новыми инструментами учреждений дополнительного образования. "Я рад, что и в детскую школу искусств "Лира" тоже поступили новые инструменты, и у ребят есть возможность заниматься на самых современных, самых новых инструментах, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень надеюсь, что дух творчества, который сегодня есть в Новокуйбышевске, будет в дальнейшем способствовать опережающему развитию города. Мы обязательно продолжим поддерживать развитие культуры, и, конечно, здравоохранения, образования. Но именно сфера культуры в Новокуйбышевске, на мой взгляд, развивается семимильными шагами. Мы не только будем продолжать здесь реконструировать, ремонтировать объекты культуры, поставлять новые инструменты. Уже в следующем году мы планируем приступить к строительству нового здания для театра-студии "Грань". Губернатор добавил, что это будет первый новый театр в России, который построен в малом городе.

Своими впечатлениями поделился депутат Государственной думы Александр Хинштейн: "То, что я здесь увидел — это просто красота! Были опасения, что мы не все успеем сделать до конца года. Но все у нас получилось, и я всех с этим поздравляю"!

Парламентарий уверен, что людям, связанным с культурой, необходимо особые поддержка и отношение. "И то внимание, которое государство уделяет развитию культуры, эстетического воспитания наших детей — это действительно замечательно, — подчеркнул Александр Хинштейн. — Еще несколько лет назад мы думали, как сделать так, чтобы оставшиеся с советского времени школы искусств, художественные и музыкальные школы, библиотеки обрели новую жизнь, потому что они ветшали и разрушались на глазах. И появившиеся инструменты, благодаря национальным проектам, сегодня меняют облик и городов, и сел, и регионов, и страны в целом".

Директор школы Наталья Рыбакова поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь с капитальным ремонтом: "Мы теперь имеем возможность заниматься в удобном, уютном, прекрасном здании. Всем, кто помог воплотить наши мечты в реальность, огромное спасибо"!

В завершении встречи с педагогами и воспитанниками Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн вручили школе сертификат на дополнительное приобретение новых музыкальных инструментов.