Дмитрий Азаров оценил капремонт здания новокуйбышевской "Лиры"

Во вторник, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн оценили качество капитального ремонта здания детской школы искусств "Лира" в Новокуйбышевске.
Работы были выполнены в 2021 г. благодаря национальному проекту "Культура".
Школа была основана в 1960 году. В здание по адресу проспект Победы, дом 38, коллектив переехал в 1991 году. Это первый капитальный ремонт за 30 лет. Учреждение преобразилось полностью. Обновили фасад — благодаря самарским дизайнерам он стал ярким и красочным, отремонтировали кровлю, полностью заменили все инженерные коммуникации, пожарную и охранную системы. Стали более уютными и комфортными кабинеты, где педагоги буквально с самого утра и до позднего вечера занимаются с детьми.
Директор школы Наталья Рыбакова отметила, что "Лира" — это содружество единомышленников, где лучшие традиции музыкального и театрального искусства, академического и эстрадного вокала успешно сочетаются с современными технологиями. Так, к примеру, в классе сольфеджио благодаря нацпроекту появилась интерактивная доска и новое мультимедийное оборудование. "А сам предмет нравится?", — спросил учеников глава региона и получил утвердительный ответ.
"Теперь в этом кабинете другая одежда окон, авторское панно, новая мебель, нотированная доска", — добавила Наталья Рыбакова, показывая обновленный кабинет руководителю области и депутату Госдумы. Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн оценили классы баяна, струнных инструментов, фортепиано и вокала. Благодаря нацпроекту были закуплены новые инструменты.
Ученики Ирины Якушевой, преподавателя по классу эстрадного вокала, акапелла исполнили отрывок из песни "Выйду ночью в поле с конем…". Ребята из ансамбля "Озорное детство" занимаются вокалом уже по 8-10 лет, некоторые их них дополнительно учатся играть на музыкальных инструментах. Всего в вокальном классе у Ирины Якушевой 27 человек. "Нас приглашают на городские мероприятия, мы участвуем и в областных фестивалях", — рассказала преподаватель. Ее ученики становятся участниками и победителями и телевизионных конкурсов. Например, Арсений Собольков стал финалистом шоу "Голос. Дети".
За 60 лет успешной работы диплом об окончании школы искусств получили 1800 выпускников, ставших как профессиональными музыкантами, так и просто ценителями искусства. На сегодняшний день в школе работает 26 преподавателей, занимается 345 детей.
"Мы прошли по классам, и самое главное, что запомнилось — это горящие глаза детей, которые здесь занимаются творчеством и хотят продолжать это делать дальше. Я очень рад, что благодаря национальному проекту "Культура", инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы многое сегодня делаем для того, чтобы культура в нашем регионе развивалась, процветала, чтобы мы бережно сохраняли традиции нашей земли, открывали новые имена и новые таланты", — отметил Дмитрий Азаров и поздравил педагогов, учеников и их родителей с открытием обновленного здания школы.
Глава региона напомнил, что в этом году в Самарской области после реконструкции открыты 10 домов культуры, еще два новых — строятся, продолжается работа по обновлению и оснащению новыми инструментами учреждений дополнительного образования. "Я рад, что и в детскую школу искусств "Лира" тоже поступили новые инструменты, и у ребят есть возможность заниматься на самых современных, самых новых инструментах, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень надеюсь, что дух творчества, который сегодня есть в Новокуйбышевске, будет в дальнейшем способствовать опережающему развитию города. Мы обязательно продолжим поддерживать развитие культуры, и, конечно, здравоохранения, образования. Но именно сфера культуры в Новокуйбышевске, на мой взгляд, развивается семимильными шагами. Мы не только будем продолжать здесь реконструировать, ремонтировать объекты культуры, поставлять новые инструменты. Уже в следующем году мы планируем приступить к строительству нового здания для театра-студии "Грань". Губернатор добавил, что это будет первый новый театр в России, который построен в малом городе.
Своими впечатлениями поделился депутат Государственной думы Александр Хинштейн: "То, что я здесь увидел — это просто красота! Были опасения, что мы не все успеем сделать до конца года. Но все у нас получилось, и я всех с этим поздравляю"!
Парламентарий уверен, что людям, связанным с культурой, необходимо особые поддержка и отношение. "И то внимание, которое государство уделяет развитию культуры, эстетического воспитания наших детей — это действительно замечательно, — подчеркнул Александр Хинштейн. — Еще несколько лет назад мы думали, как сделать так, чтобы оставшиеся с советского времени школы искусств, художественные и музыкальные школы, библиотеки обрели новую жизнь, потому что они ветшали и разрушались на глазах. И появившиеся инструменты, благодаря национальным проектам, сегодня меняют облик и городов, и сел, и регионов, и страны в целом".
Директор школы Наталья Рыбакова поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь с капитальным ремонтом: "Мы теперь имеем возможность заниматься в удобном, уютном, прекрасном здании. Всем, кто помог воплотить наши мечты в реальность, огромное спасибо"!
В завершении встречи с педагогами и воспитанниками Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн вручили школе сертификат на дополнительное приобретение новых музыкальных инструментов.
Последние комментарии
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.