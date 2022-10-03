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Суды Происшествия

Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за 6 убийств

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении уже отбывающего пожизненное наказание Олега Рылькова по уголовному делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Суд признал Рылькова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "е", "з" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

В период с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. Рыльков совершил убийство пяти женщин и 15-летней девушки. Все потерпевшие скончались от удушения.

Суд с учетом позиции государственного обвинения по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, приговором суда Рылькову также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда одной из пострадавших.

Напомним, Рыльков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии в Оренбургской области за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти детей,, покушение на убийство ребенка, 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей, а также 34 эпизода разбоев.

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Последние комментарии

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МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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