Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за 6 убийств

Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении уже отбывающего пожизненное наказание Олега Рылькова по уголовному делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Суд признал Рылькова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "е", "з" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

В период с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. Рыльков совершил убийство пяти женщин и 15-летней девушки. Все потерпевшие скончались от удушения.

Суд с учетом позиции государственного обвинения по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, приговором суда Рылькову также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда одной из пострадавших.

Напомним, Рыльков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии в Оренбургской области за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти детей,, покушение на убийство ребенка, 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей, а также 34 эпизода разбоев.