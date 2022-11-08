Школьники из Кинеля посетили областной парламент

Школьники из Кинеля побывали на экскурсии в региональном парламенте, которую организовал для юнармейцев отряда "Феникс" руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Ребята побывали во всех залах заседаний, посетили музей, посвященный Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Александр Живайкин рассказал ребятам о важности патриотического настроя именно сейчас, в непростое для страны время. Депутат поделился своими впечатлениями от посещения города Снежное в ДНР, шефство над которым взяла Самарская область.

В августе 2022 года делегация из 63 региона увековечила память о героях-куйбышевцах, которые сражались за Донбасс летом 1943 года. Земля из Самарской области в гильзе была доставлена в Музей боевой славы города Снежное, а землю с Саур-Могилы - места самых ожесточенных сражений - привезли в Самару, рассказал депутат.

"Этот обмен стал еще одним символом единения наших народов, восстановления исторической памяти и правды. Мы всегда будем помнить наших героев, которые отдали жизни за Отечество, и гордиться ими", - подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, капсула памяти с мемориала Саур-Могила уже передана депутатами регионального парламента в музей школы №2 имени Героя Российской Федерации П.Н.Немцова в селе Борское. В настоящий момент известно о четырех жителях Куйбышевской области, которые защищали Донбасс в 1943 году, поисковая работа в этом направлении продолжается.