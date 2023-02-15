В детском отделении тольяттинской ГБ обнаружили антисанитарию

Прокуратура Отрадного провела проверку после обращения местной жительницы, ребенок которой лечился в детском отделении городской больницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм: на светильниках в палатах не было защитной арматуры; вентиляция неисправна; повреждены потолки, стены; есть грибок, в том числе на окнах; нет естественного проветривания в палатах; мебель сломана; есть насекомые; нет крышек на сливных бачках унитазов. Кроме того, выяснилось, постельное белье меняют несвоевременно.

Главврачу больницы внесли представление, также возбуждено административное дело.