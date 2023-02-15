В детском отделении тольяттинской ГБ обнаружили антисанитарию

Прокуратура Отрадного провела проверку после обращения местной жительницы, ребенок которой лечился в детском отделении городской больницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм: на светильниках в палатах не было защитной арматуры; вентиляция неисправна; повреждены потолки, стены; есть грибок, в том числе на окнах; нет естественного проветривания в палатах; мебель сломана; есть насекомые; нет крышек на сливных бачках унитазов. Кроме того, выяснилось, постельное белье меняют несвоевременно.
Главврачу больницы внесли представление, также возбуждено административное дело.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров