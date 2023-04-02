В Самаре завершился Всероссийский конкурс народных танцев

В субботу, 1 апреля, в Самарской области прошел заключительный день Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко, посвященный Году педагога и наставника.

Лучшие коллективы в жанре народного танца приехали на волжские берега, чтобы заявить о себе и поразить всех талантом. Больше 70 творческих коллективов из 30 регионов России участвовали в отборочном этапе. И только 27 из них боролись за главный приз, в их числе — и артисты Самарской области.

Гала-концерт — завершение масштабного фестиваля-конкурса. Сильнейшие коллективы вышли на сцену Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Вместе с земляками лучших из лучших поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что каждый коллектив своим творчеством, талантом, мастерством способствует сохранению и развитию отечественной культуры: "Очень важно, что мы бережно сохраняем традиции многонационального российского народа. Ведь за это суверенное право — жить по заветам предков, хранить свои традиции и следовать им — сегодня сражаются наши парни там, на передовой".

Губернатор отметил: конкурс впервые проходит как всероссийский и смог объединить участников из разных уголков страны. Творческий праздник посвящен выдающемуся деятелю искусства, балетмейстеру Геннадию Власенко. Самое известное детище педагога — ансамбль "Волжские узоры", который продолжает радовать зрителей по всей России. Неслучайно фестиваль проходит в год Педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путиным.

Супруга заслуженного работника культуры РФ Ольга Власенко, которую пригласил на сцену губернатор, отметила, что такие мероприятия — залог успешного развития молодежи и детей: "Я считаю, что такое дело необходимо всем, и нам в первую очередь: воспитывать молодежь, сохранять истоки и историю нашего нашего государства".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех организаторов и членов жюри за то, что конкурс прошел на высшем уровне. Отдельно губернатор поздравил коллективы Самарской области, которые стали лауреатами, покорив жюри и зрителей своими талантами и креативностью. Награды завоевали ансамбль народного танца "Волжские узоры" Самарского института культуры и хореографический ансамбль "Счастливое детство" из Тольятти. А вот Гран-при увезли соседи-волжане: заслуженный коллектив народного творчества, хореографический ансамбль "Солнечная радуга" из Перми.

Глава региона отметил, что удачный старт Всероссийского фестиваля-конкурса означает, что он и дальше будет развиваться и покорять новые рубежи: "Я искренне хочу поблагодарить всех, кто сегодня в зале, настоящих поклонников народного творчества. Мы постараемся сделать все для того, чтобы поддерживать традиции народного танца, народной песни и традиции нашей многонациональной Самарской земли, нашей великой России".