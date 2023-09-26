билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией

билайн adtech, подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко подбирать целевую аудиторию и вовремя с ней коммуницировать. Витриной инструментов является рекламная платформа билайн.ПРОдвижение, агрегирующая инструменты, позволяющие бизнесу быстро выделить свою аудиторию и конвертировать контакты в действия.

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Классический и один из ключевых активов мобильного оператора — понимание интересов пользователей. Предиктивные математические модели предсказывают с определенной долей вероятности, что абонент, судя по анализу медиапотребления и услуг связи, может в данный момент проявлять повышенный интерес к такой-то тематике.

В билайн.ПРОдвижении при заведении SMS -кампаний, push-рассылок, настройке таргетированных звонков доступно порядка 70 интересов. Интересы можно пересекать с другими параметрами, а также выбрать период проявления интереса. Стоит отметить, что сервис позволяет работать клиенту не только с новой для себя базой, но и оперировать своей.

У оператора также разработана предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Эта модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, что открывает доступ к различным геопараметрам.

В билайн.ПРОдвижении доступно несколько опций: город или регион, конкретный адрес, координаты. В случае с конкретным адресом или координатами нужно выбрать радиус удаления от данной точки, он варьируется от 500 до 5000 метров.

В арсенале рекламной платформы присутствуют и нестандартные механики:

Ключевые слова. Механика позволяет собрать аудиторию, которая с большой вероятностью могла проявлять интерес к определенным тематикам, которые характеризуются набором типичных ключевых слов.

Интересующие сайты. Работу с ключевыми словами дополняет механика "Интересующие сайты" — можно вручную задать конкретные сайты, которые потенциально могут вызывать интерес у аудитории клиента, и дальше сужать эту аудиторию, применяя новые параметры.

Имя отправителя SMS. Сервис найдет пользователей, которые с определенной долей вероятности могли получать SMS от интересующих клиента отправителей. Например, клиент может запустить SMS -рассылку на пользователей, которые могли получать SMS от местных сетевых гипермаркетов.

Сферы бизнеса. Механика позволяет выбрать из предложенного списка сфер бизнеса те, в которых могут проявлять активность потенциальные клиенты. Сейчас в рубрикаторе доступно более 90 сфер бизнеса.

Счетчик аудиторий. Установка счетчика аудиторий позволяет осуществлять коммуникацию с пользователями билайн, которые посещают сайт клиента. Для этого на сайт устанавливается специальный программный код (счетчик / пиксель). На собранную аудиторию можно запускать SMS — и push-рассылки, анализировать агрегированный профиль пользователей и даже анализировать "доходимость" от рекламных кампаний.

Отметим, что оператор не осуществляет анализ посещенных сайтов, поисковых запросов, телефонных вызовов и SMS -сообщений пользователей. Предоставленная клиентами информация используется исключительно для составления портрета целевой аудитории, на основании которого впоследствии осуществляется поиск целевого сегмента среди пользователей.

"У мобильных операторов существует несколько источников данных об оказанных услугах связи: активные абоненты, пользователи домашнего и мобильного интернета, пользователи собственных ТВ сервисов (таких как билайн ТВ), публичные wi-fi точки билайн. Оператор с помощью различных математических предиктивных моделей обезличено анализирует собранную информацию. Таким образом, оператор способен анализировать собственный массив данных и собирать сегменты так, чтобы бизнес мог гибко коммуницировать со своей аудиторией. Разнообразие инвентаря помогает строить комплексные кампании и подбирать для себя оптимальный канал", - комментирует Дмитрий Русов, директор по продуктам билайн adtech.

Протестировать инструменты и механики: https://marketing.beeline.ru/.

Действует программа лояльности: билайн.ПРОдвижение теперь начислит 10% от стоимости SMS — и push-рассылок. Кешбэк засчитывается в виде бонусных баллов. Максимальный кешбэк за одну кампанию — 10000 рублей. Срок действия акции "Бонусные рубли и кэшбек": с 01.08.2023 по 31.12.2023. Подробнее об условиях акции и ограничениях: https://moskva.beeline.ru/business/special-offer/cashback-june.