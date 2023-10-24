Региональный минздрав дал рекомендации по физической активности

Министерство здравоохранения Самарской области дало рекомендации о физической активности

"Пользу физических упражнений сложно переоценить. Спорт делает нас сильнее и выносливее, снижает риск развития многих заболеваний. Если человек проводит более шести часов в течение дня в положении сидя или лежа, у него выше вероятность развития сахарного диабета второго типа и таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда и инсульт", — поясняет ведомство.