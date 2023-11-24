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Суды Происшествия

За умершего в самарском СИЗО выплатят компенсацию матери

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Советского района Самары вынес решение о компенсации для местной жительницы, чей сын умер в следственном изоляторе №1. Женщина жаловалась, что ее единственному ребенку не оказывали медицинскую помощь.

"Мой сын Александр Филипьев содержался под стражей в СИЗО №1, где в ночь с 20 на 21 августа 2021 года скоропостижно скончался. Его защитник Сергей Лямаев мне сообщил, что 20 августа 2021 года примерно в 9:45 во время рассмотрения апелляционной жалобы в Самарском областном суде на постановление о продлении срока под стражей Кинельского районного суда, с использованием ВКС, мой сын находился в болезненном состоянии, что даже не мог стоя давать перед судом свои пояснения, впоследствии упал с табуретки на пол, затем его после этого волоком пытались вытащить из следственной комнаты изолятора. К тому времени на протяжения трех дней не принимал пищу, так как его рвало с кровью", - пишет мать умершего в исковом заявлении.

По словам женщины, ее адвокат срочно направил ходатайство на электронную почту начальнику медицинской части местного УФСИН. Но мер не приняли. А утром стало известно, что подследственный умер. По мнению родных, это случилось из-за неоказания медицинской помощи.

В итоге женщина и ее адвокат написали иск в суд о компенсации морального вреда.

"Я вынуждена длительное время испытывать нравственные и физические страдания из-за утраты моего единственного сына. Полагаю, что в связи с некачественным и несвоевременным оказанием медицинской помощи моему сыну, по причине чего он скоропостижно скончался, мне был причинен моральный вред. Я оцениваю его в размере 1 миллион рублей", — пишет мать в исковом заявлении.

Как рассказал адвокат Сергей Лямаев, иск на днях частично удовлетворили. Женщине должны выплатить 300 тыс. рублей.

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