"Ингосстрах" в Самарской области: максимальная защита и забота о клиентах

"Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года и предоставляет полный спектр страховых услуг: имущественное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, а также страхование корпоративного бизнеса и перестраховочную деятельность. Многие годы "Ингосстрах" занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" активно развивает свое региональное присутствие, чтобы как можно больше людей по всей стране могли получить качественные страховые услуги. Только за 2023 год в России было открыто 34 операционных офиса компании, три из которых — в Самарской области: два новых офиса в Тольятти и один в Клявлино.

"Ингосстрах" предлагает свыше 50 видов страховых продуктов. Так, страхование имущества физических лиц (ИФЛ) стало одним из ключевых направлений страхования в Самарской области в 2023 году. За этот год компания проделала значительную работу по популяризации страхования имущества граждан — домов, квартир, коммерческой недвижимости. Филиал "Ингосстраха" в Самарской области провел несколько совместных эфиров с крупными застройщиками области, запустил программы лояльности для их клиентов, а также для клиентов крупных агентств недвижимости. За девять месяцев работы компания возместила около 870 млн рублей по договорам страхования имущества физических лиц. По статистике "Ингосстраха", квартиры наиболее подвержены риску повреждения водой (около 79% выплат в этом сегменте), а частные жилые дома — пожарам (около 76%). Статистика подтверждает, что страхование имущества — важное вложение средств: небольшие деньги, но большая защита.

В корпоративном страховании драйверами роста стало страхование грузов и ответственности транспортных компаний. За 2023 год по Самарской области было урегулировано несколько крупных убытков, связанных с утратой либо повреждением груза. Также "Ингосстрах" активно развивает сельскохозяйственное страхование. Лидирующие позиции в регионе компания ежегодно занимает и по страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов, гражданской ответственности строительных компаний, товаропроизводителей и многим другим корпоративным видам страхования.

С начала 2023 года "Ингосстрах" в Самарской области взял курс на привлечение, развитие и поддержку молодых специалистов: компания запустила сотрудничество с высшими и средними специальными учебными заведениями в области, а также начала программу оплачиваемой стажировки для студентов очной и заочной форм обучения.

На протяжении всех этих лет главным принципом работы команды "Ингосстраха" остается забота о клиенте: от предоставления первой консультации до урегулирования убытков при наступлении страхового случая.

"Просто быть уверенным" — значит довериться надежной компании с огромным опытом, не сомневаться в положительном решении проблемы и эффективном сотрудничестве по любым вопросам, связанным со страхованием.