Доступная среда для маломобильных граждан — всегда актуальный акцент благоустройства городских территорий. Для доступа на общественные пространства, будь то парки, набережные, скверы, не должно быть препятствий. О том, насколько важно учитывать реальные нужды людей с инвалидностью, семей с маленькими детьми, пожилых граждан, чтобы сделать город удобным для всех, рассказал Леонид Бойничев, директор компании "БЕРСО".

Специалисты компании с 2017 года занимаются благоустройством общественных территорий в Самарской области и за ее пределами. При проведении общественных обсуждений проектировщики в обязательном порядке общаются с представителями маломобильных групп населения, чтобы учесть их мнения и создать места под их реальные нужды, сделать городские территории функциональными и удобными. Такая практика должна стать общепринятым подходом, считает руководитель.

Людям с ограниченными возможностями, как никому другому, важно получить положительные эмоции, а также чувствовать себя защищенными и свободными в условиях городской среды. Особо значимо, чтобы любой желающий мог побывать на благоустроенной красивой территории, и не только смог туда добраться, но и чувствовал себя комфортно во время прогулки.

"Посетители общественных территорий с ограниченной мобильностью: люди с инвалидностью, беременные женщины, пенсионеры, туристы с чемоданами на колесах, родители с детскими колясками и временно нетрудоспособные граждане — для выбора оптимальных решений при создании доступной среды их интересы обязательно надо учитывать", — говорит Леонид Бойничев.

В компании стараются проектировать территории таким образом, чтобы позволить максимально удобно передвигаться всем группам населения. Так, при разработке конкурсного проекта парка для города Чапаевск местные жители с ограниченными способностями дали ценные знания — попросили обязательно размещать карту парка на входе. Это позволит им узнать, где активные зоны с детьми, подростками и обойти их другим, более тихим пешеходным маршрутом. Также попросили располагать урны на расстоянии вытянутой руки от лавочки, чтобы не приходилось вставать. Это просто в реализации и так важно для их удобства.

Если сказать в общем, в современном мире существует множество элементов обеспечения доступной среды: тактильные указатели, мнемосхемы, информационные стенды и терминалы, через которые можно общаться с представителями парка, например. Адаптировать пространство общественных территорий можно при помощи установки специальных скамеек, которые отличаются от привычных конструкций, и имеют опорные элементы или расположены вертикально, благодаря чему инвалидам и ослабленным людям удобно ими пользоваться.

"Не стоит забывать и про детей-инвалидов, современное оборудование позволяет оснащать детские площадки специальными качелями, каруселями и даже горками, учитывая их ограничения. Таким образом, внедряя эти элементы в городскую среду, можно сделать жизнь этих малышей ярче", — считает директор компании "БЕРСО".