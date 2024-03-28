Олег Тюкаев: "На рынке лизинга грузовиков львиную долю заняли китайские производители"

Руководитель Приволжского дивизиона компании "Интерлизинг" Олег Тюкаев рассказал о том, как изменился рынок лизинга в России в связи с изменением экономических связей, а также о достижениях, позволивших удвоить финансовые результаты филиала по сравнению с предыдущим годом.

— В связи с изменением привычных экономических связей практически весь работающий в России бизнес затронули серьезные перемены — одни компании ушли, другие пришли. Как изменился рынок лизинга?

— На лизинговом рынке глобальных изменений не произошло. Кэптивные компании с иностранным участием перешли к другим инвесторам, часть лизингодателей была заново возрождена российским топ-менеджментом этих организаций. Значимого влияния на отрасль эта перестройка не оказала, так как локомотивами всего рынка, включая розницу, были в основном компании с государственным участием.

Что касается предметов лизинга, то здесь картинка несколько поменялась. С рынка ушли европейские легковые и грузовые марки, а также спецтехника. Их в основном заменила техника китайского производства и отчасти турецкого.

Появилось такое явление, как параллельный импорт. Но это больше относится к сегменту легковых автомобилей. Европейские марки остались на рынке, однако усложнилась логистика и механизмы поставки, что привело к увеличению затрат на ввоз. Рост цен на автомобили начался задолго до СВО, еще в пост-ковидные времена на фоне кризиса полупроводников и изменении привычных маршрутов. Отчасти поэтому и лизингодатели, и клиенты уже адаптировались к этому тренду.

В сегменте грузовой техники сейчас доминируют автомобили китайского производства. Новые марки очень активно и хорошо сюда зашли, забрав себе львиную долю рынка. Что касается спецтехники, то здесь тоже произошло замещение на марки китайского производства. При необходимости можно привезти европейскую технику с помощью параллельного импорта. Сохраняется интерес к производителям из Кореи, который не в полном объеме, но возможно удовлетворить.

В сегменте оборудования также представлено очень много китайских компаний, но есть варианты и параллельного импорта из Тайваня, Японии, Кореи.

— Появились ли какие-то новые направления, связанные с приходом на российский рынок китайских производителей?

— Существенно увеличилась доля бывшей в употреблении техники, этот сегмент рынка значительно вырос и продолжает набирать популярность.

Если говорить конкретно о лизинге, то здесь особенно востребованным стал возвратный лизинг. Когда у компании есть автопарк из легковой, грузовой или спецтехники, и при этом остро необходимо финансирование, есть возможность получить деньги под залог этой техники. Это намного проще, чем получить кредит в банке.

Например, у клиента есть кредит в банке на 500 миллионов, а залога — на миллиард. Соответственно, мы рефинансируем этот кредит, у него выделяется залог, и он потом просто берет возвратный лизинг на миллиард — у нас в том числе или в других лизинговых компаниях.

— Как вы видите перспективы развития для рынка? Как в ближайшем будущем, так и через несколько лет.

— В основном на рынок оказывает влияние высокая ключевая ставка ЦБ. Не все лизингополучатели готовы финансироваться на таких условиях. Тем не менее лизинговые компании постепенно приспосабливаются к этому и начинают предлагать клиентам продукты с плавающей ставкой. В Интерлизинге мы уже начали работу по таким договорам.

Продукт специально разработан под ситуации, когда компании техника требуется прямо здесь и прямо сейчас — например, нужно выполнять подписанные ранее контракты. И даже несмотря на высокую ставку, клиент может совершенно спокойно взять технику в лизинг заранее зная, что как только понизится ключевая ставка — а это рано или поздно произойдет — уменьшатся и его выплаты за лизинг. Это, скажем так, ближайшая перспектива, сложно загадывать дальше, чем на год-два вперед.

В целом, вне зависимости от всех внешних факторов, цели у нашей компании достаточно амбициозные. Приволжский дивизион в прошлом году показал результат в два раза, превышающий показатели 2022 года. На 2024 год тоже поставлена амбициозная цель — не менее 50% роста.

— Сегодня беспилотники, наверное, можно назвать одной из самых быстрорастущих сфер — их производство и использование увеличилось в разы. Рассматривают ли лизингодатели этот рынок?

— Скажем так, востребованность дронов на гражданском рынке пока что не очень велика. Тот рост потребности в беспилотных аппаратах, который мы видим сейчас, на 99% связан с СВО. В целом, тема интересная, но пока дроны используются в основном в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также частично в сельском хозяйстве. Массового распространения техника пока не получила — то есть чтобы у нас в каждом хозяйстве было по дрону. Возможно, в гражданской сфере лет через 10 беспилотники окажутся вполне востребованы, но пока что этого нет.

— Насколько сильно цифровизирована отрасль, какие современные технологии используются сейчас в лизинге?

— Уровень цифровизации в лизинге растет. Если говорить об общих трендах. Например, практически все сейчас подписываются с помощью электронной цифровой подписи и используют электронный документооборот. Почти у всех имеются CRM-системы, либо какие-то системы взаимодействия с клиентами — через личные кабинеты и тому подобное. Все стараются использовать клиентскую базу максимально, анализируя большие объемы информации и тот клиентский опыт, который имеется у каждого лизингодателя. Компания пытается из этих данных вынести что-то ценное для себя и помочь предпринимателям разобраться в продукте.