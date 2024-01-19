Животноводы Самарской области могут приобрести племенных животных с выгодой

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 2024 году в числе различных мер государственной поддержки животноводов предусмотрены субсидии за счёт средств областного бюджета.

Получить эти средства могут сельскохозяйственные товаропроизводители, организации агропромышленного комплекса и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений животноводства.

В частности в 2024 году субсидии предоставляются на приобретение племенной продукции. Например, возмещение за приобретение племенных животных составит 50% от их стоимости, а на приобретение эмбрионов и семени быков-производителей — 70%.

Также министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в текущем году будут субсидироваться проценты по договорам товарного кредита маточного поголовья КРС.

Акционерное общество "Велес" является единственным предприятием на территории Самарской области, которое в рамках реализации программы развития животноводства осуществляет на условиях товарного кредита поставку племенного и товарного КРС и МРС сроком от 5 до 8 лет сельскохозпроизводителям Самарской области. Кроме того, предприятие проводит искусственное осеменение и определение стельности КРС, продажу семени племенных быков и расходных материалов для искусственного осеменения. А также компания предлагает услуги по идентификации животных и ветеринарные услуги лечебно-профилактического направления.