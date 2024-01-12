Поставщик комплексных решений в области автоматизации и роботизации технологических процессов — компания "Тесвел" — планирует в новом году запустить в Самаре производство по сборке промышленных роботов.

Как отметил директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский, опыта и знаний для этого у компании хватает. Тринадцать лет они активно развивают направление автоматизации и роботизации производства. По словам руководителя, производственно-инжиниринговая компания, как на трех китах, стоит на продаже промышленных и коллаборативных роботов, проектировании и изготовлении роботизированных линий и производстве генераторов азота и адсорбционных осушителей.

Сергей Моршанский рассказал "Итогам года", зачем успешной компании в непростых условиях западных санкций браться за сложный высокотехнологичный проект и почему это следует делать именно сейчас.

— Российский рынок услуг по автоматизации и роботизации производства за последние два года изменился коренным образом. Под давлением санкций российские предприятия одномоментно лишились доступа к промышленным роботам европейского и японского производства, много конечных клиентов пострадали, у многих приостановилась реализация запущенных проектов по автоматизации.

— Альтернативы европейским и японским промышленным роботам не нашлось?

— На первоначальном этапе требовалось искать самые простые, но очень оперативные решения. "Тесвел" в минимальные сроки переориентировался на роботов из Китая, а также наладил схемы доставки оборудования по параллельному импорту. В итоге объемы поставок даже выросли: если раньше мы ежегодно покупали за границей 10-15 роботов, то за минувший год компания привезла в Россию 70 роботов, как для собственных проектов, так и для других интеграторов. Мы были самой первой компанией, которая пошла по этому пути.

— А что можно сегодня сказать про российскую робототехнику?

— Печально, но факт: на данный момент в России производителей промышленных роботов практически нет. Были попытки у АВТОВАЗа производить по лицензии роботов, но, к сожалению, история закончилась неудачно. Сегодня в нашей стране работает лишь одна компания, которая уже несколько лет пытается собирать одну модель.

— Получается, российский рынок промышленной робототехники сейчас свободный?

— Он пока небольшой, по сравнению с другими более развитыми в вопросах роботизации странами. Например, в Германии ежегодно продается порядка 50-60 тысяч промышленных роботов. В Китае огромный всплеск роботизации производств, последний показатель — 240 тысяч роботов появилось на их различных производствах за год.

В России показатели роботизации не впечатляют: в год на всех предприятиях страны запускают по 1200-1300 роботов. Но оптимизм вселяет тот факт, что каждый год этот показатель увеличивается на 30-40 процентов.

Президент и Правительство обозначили, что страна берет курс на роботизацию промышленности, и сегодня это одно из приоритетных направлений развития. При создавшихся обстоятельствах для российских производителей роботов распахивается окно возможностей. Именно поэтому "Тесвел" планирует организовать в Самаре производство по сборке таких машин. Наша цель — стать лидером в этой сфере.

— Начинать с нуля — тяжкий труд.

— Мой преподаватель в вузе любил говорить: "Не нужно гениальных озарений — идите в открытые двери". Образцом для развития нашей отрасли робототехники должен стать Китай. Поднебесная уже более 15 лет масштабно развивает производство промышленных роботов. Эту отрасль активно поддерживает государство, например, субсидирует компании, которые готовы вкладываться в робототехнику. Мы планируем пойти по такому же пути.

К тому же у нас есть опыт запуска нового производства. Четыре года мы активно продвигаем оборудование для генерации технических газов: мы разработали и производим промышленные генераторы азота и осушители воздуха. И единственный компонент, который мы на данный момент привозим из Китая, — это наполнитель для генераторов азота (адсорбент). А остальные 90 процентов комплектующих, в том числе система управления, — российского производства.

— Со сборки каких роботов вы хотите начать производство?

— С промышленных шестиосевых роботов-манипуляторов, так как они сейчас наиболее востребованы на рынке. У нас запланирована широкая номенклатура таких роботов, которые должны закрыть все потребности, в первую очередь потребности автопрома.

— Комплектующие откуда пойдут?

— Как любой начинающий производитель, мы создали дорожную карту по локализации сборки. На первом этапе часть комплектующих будет привозиться из Китая, некоторые детали будут изначально российскими. Постепенно будем замещать импортные комплектующие на отечественные. Мы планируем за 5 лет повысить уровень локализации до 50 процентов.

— В каких отраслях российской промышленности роботы наиболее востребованы?

— Металлообработка, машиностроение, сварочные технологии — на данный момент порядка 70 процентов запросов на роботизацию, которые мы получаем, связаны именно с этими сферами. Причем роботы востребованы не только на предприятиях-гигантах, как АВТОВАЗ, но и на средних и даже малых предприятиях. А все потому, что сегодня на российских заводах и фабриках катастрофически не хватает рабочих рук. Рынок труда перегрет. Меняется соотношение зарплаты квалифицированного работника и стоимости роботов, сроки окупаемости оборудования уменьшаются на порядок. Совокупность этих факторов увеличивает экономическую выгоду применения роботов на производствах.