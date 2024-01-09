Альбина Султанова, HH.RU: "Дефицит кадров с нами надолго"

Директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова — о ситуации на рынке труда в Самарской области.

В 2023 г. в Самарской области, как и по всей России, усугубилась проблема дефицита кадров: количество вакансий пошло в рост, а вот активность соискателей, наоборот, снизилась. Тенденция наблюдалась с начала года, и пока процесс продолжается: например, по итогам сентября количество вакансий год к году приросло на 40%, а количество резюме снизилось на 7%. К январю 2021 г. прирост по вакансиям еще больше — 95%, по количеству резюме — всего 18%. За историю наших наблюдений с 2021 г. мы видим самый большой всплеск спроса на людей на рынке труда и самый большой разрыв между количеством вакансий и резюме.

В губернии растет и уровень конкуренции за людей: в сентябре 2023 г. на вакансию приходилось 3,5 резюме по региону в целом, 3,7 резюме на вакансию — в Самаре, 3,6 — в Тольятти. При этом год назад на одну вакансию в области приходилось 5,3 резюме. Это при здоровом уровне конкуренции — от 4 до 8 резюме на одно предложение о работе. То, что ниже 4 пунктов, и есть кадровый голод, и чем меньше цифра, тем этот голод сильнее.

Среди наших клиентов из крупного бизнеса мы наблюдаем одну и ту же картину — фокус в подборе на регионы и на малые города. Но стоит сказать, что в малых городах уровень конкуренции за персонал еще выше, чем в больших: чем меньше регион, тем меньше емкость рынка труда, а следовательно, сложнее искать людей.

При этом в целом люди готовы переезжать из региона в регион ради работы: так, с начала года в каждом пятом резюме соискатели из Самарской области указывают возможность переезда.

В дефиците — наиболее востребованные и массовые специалисты

Наибольшее количество вакансий в 2023 г. в Самарской области размещали компании, занимающиеся розничной торговлей (доля этих вакансий составляет 17,1% от всех предложений о работе в регионе); ИТ-компании (8,7%), бизнес из отрасли строительства и недвижимости (7,2% от всех вакансий). При этом рост числа вакансий по сравнению с 2022 г. мы видим практически во всех отраслях. Например, в розничной торговле количество вакансий выросло на 64%, в ЖКХ — на 62%, в перевозках и логистике — на 42%, электронике и приборостроении — на 43%, в автомобильном бизнесе — на 45%, в металлургии и металлообработке — на 38%, примерно на треть — в добывающей, химической отраслях, производстве продуктов питания, в отрасли промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.

По сути, работодатели из разных отраслей конкурируют за одних и тех же людей на рынке труда: например, водители входят в топ-5 самых востребованных в Самарской области специалистов у компаний, занимающихся производством продуктов питания, строительством и проектированием, нефтегазовой отрасли; токари — в металлургии и тяжелом машиностроении, в частности, авиационной отрасли, в автомобильном бизнесе; менеджеры по продажам — в металлургии, пищевой промышленности, строительстве, автомобильном бизнесе.

Вместе со спросом на работников растут и предлагаемые зарплаты: в целом по Самарской области они выросли на 14% по сравнению с 2022 годом. Выше среднего уровня подняли зарплаты работодатели из отраслей телекоммуникаций и связи (+22%), энергетики, ЖКХ, тяжелого машиностроения, приборостроения и электроники (+19% в каждой), туризма и общепита, металлургии (+18%), услуг для населения (+17%), производства непищевых товаров народного потребления (+16%).

Причем в сферах, где на тех или иных специалистов наибольший спрос, зарплаты им предлагают выше рынка: например, токарям в металлургии готовы платить на 21 тысячу больше, чем по рынку в среднем, водителям в строительной отрасли предлагают на 40 тыс. больше, слесарям в тяжелом машиностроении — на 52 тыс. больше, чем по рынку в среднем.

Исходя из тезиса, что hh.индекс (уровень конкуренции) стабилизировался и значимо — при отсутствии потрясений в мире — не будет меняться, кажется, дальнейшего галопирующего роста зарплат быть не должно. То есть зарплаты тоже должны стабилизироваться. Но это не отменяет того тезиса, что стоимость человеческого ресурса будет расти — и это расходы не только на привлечение, но и на удержание персонала.

Найм стал сложнее и дороже

С начала года соискатели в Самарской области разместили более 349 тыс. резюме. В разрезе возрастов каждое четвертое — кандидаты от 25 до 34 лет, каждое пятое — от соискателей от 35 до 44 лет, 17% — от 18 до 24 лет. Это самые многочисленные когорты, но есть еще те возраста, на которые работодатели обращают меньше внимания: 11% в структуре резюме занимают соискатели от 45 до 54 лет, 3% — несовершеннолетние самарцы.

На рынке труда происходят глобальные тектонические изменения и необходима смена парадигмы — найм без предубеждений. Это значит в том числе, что надо смотреть не только на возраст 18+, но и на 40+, потому что нация стареет.

Самарцы стали чувствовать себя увереннее на рынке труда: так, по данным за три квартала года, они все реже готовы снижать зарплатные ожидания ради новой работы или ради сохранения своего места; уверены, что найти работу в их профессиональной сфере несложно и более того, стали чаще увольняться по собственному желанию.

При этом соискателей не только мало, они еще и не слишком активны: это заметно и по динамике резюме, и по данным Яндекс Wordstat. Расчеты Риалвеб, проведенные по заказу hh.ru, показали: спрос на поиск работы в интернете по итогам 3-го квартала 2023 г. оказался на 25% ниже, чем два года назад. С учетом ситуации до людей работодателям приходится дотягиваться по самым разным каналам. Использовать в том числе рекламные инструменты для того, чтобы "попасть" вакансией в кандидата. Автоматизировать процессы, связанные с наймом, для того чтобы не упустить соискателей и иметь под рукой всю историю общения с ними.

Еще одна тенденция, которую уже подхватили, в том числе работодатели Самарской области, — это рост числа вакансий для людей с инвалидностью. Например, в сентябре 2023 г. в регионе было открыто 1209 вакансий, в которых содержится отметка "Доступно людям с инвалидностью". Год назад их было 707, то есть интерес к этой категории соискателей вырос в 1,7 раза.

Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают в профессиональных сферах "Продажи, обслуживание клиентов" (50%), "Транспорт, логистика, перевозки" (19%), "Домашний, обслуживающий персонал" (15%), "Административный персонал" (15%), "Рабочий персонал" (9%). Развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей.

Бизнес Самарской области чаще стал задумываться о том, как выглядит в глазах действующих и потенциальных работников: на 28% больше компаний из региона в этом году зарегистрировались в Рейтинге работодателей России. То есть мы видим понимание у бизнеса, что для успешного найма важно, как люди воспринимают компанию как работодателя. На бренд работодателя компании влияет и то, как она представлен в информационном поле, и то, что думают бывшие и действующие сотрудники.

Например, перед тем, как откликнуться на вакансию компании или принять предложение о работе, всегда читают отзывы о работодателе 65% респондентов из регионов Поволжья. Среди тех, кто читает отзывы, 40% отметили: ответ работодателя на отзыв может поменять мнение о компании, даже если этот отзыв был негативным. Сами оставляют отзывы о работодателях 30% респондентов из ПФО, причем каждый четвертый рассказывает и о позитивных, и о негативных сторонах работы в компании.