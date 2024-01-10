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Итоги года 2023

Самоходные опрыскиватели "Рубин" можно приобрести на выгодных условиях

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская компания "Рубин" вот уже более 20 лет производит и продает полевые сельскохозяйственные самоходные опрыскиватели на пневмоходу.

Эта техника разработана специально для российских полей. В сельском хозяйстве применяются при обработке посевов от сорняков и вредителей, внесения различного вида удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Машины "Рубин" много лет успешно применяются при проведении полевых работ в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия и других российских регионах.

Сельхозпроизводители по достоинству оценили преимущества этой техники. Пневмоходы на шинах низкого давления при проведении работ имеют высокую проходимость, но берегут почву и не утрамбовывают ее. Давление на почву составляет всего около 13 кПа. А значит, при обработке не повреждаются растения, что обеспечивает высокую урожайность. Зато производительность у опрыскивателей "Рубин" высокая — до 700 гектаров в сутки при низком расходе топлива. Да и стоит он в 2,5 раза дешевле аналогичного по производительности набора из трактора и опрыскивателя.

Чтобы поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей в преддверии очередного полевого сезона, АО "Росагролизинг" с 3 апреля 2023 года запустил новую акцию "Агросезон без платежей" с максимально привлекательными условиями, которая продлится до сентября 2024 года. Вся продукция "РУБИН" сертифицирована и имеют необходимые сертификаты соответствия.

Итоги года 2023

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