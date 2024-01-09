Николай Сомов: "Надо всеми силами привлекать молодежь"

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы рассказал об итогах его работы и о государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области.

— Николай Леонидович, какие, на ваш взгляд, наиболее значимые проекты законов были проработаны комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию СГД за 2023 год?

— Один из важнейших, разработанных нашим комитетом совместно с правительством Самарской области, является законопроект, направленный на реализацию Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина о защите прав и интересов участников СВО. Подготовлены изменения в Закон Самарской области "О земле", позволяющие предоставлять земельные участки в собственность бесплатно военнослужащим, гражданам, служащим по контракту в добровольческих подразделениях в зоне СВО и членам их семей. Закон принят думой в ноябре 2023 года и начнет действовать с марта следующего года.

Важным стало и определение правовых основ оформления гражданами прав на объекты недвижимости, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, в первую очередь это касается жилых домов, возведенных до 14 мая 1998 года. Разработанным комитетом законом устанавливается дополнительный к федеральному закону перечень документов, на основании которых больше жителей Самарской области могут оформить жилые постройки и земельные участки под ними. Необходимо отметить, что областным законом "О земле" более десяти лет назад законодательно был решен вопрос об оформлении жилых домов, возведенных до принятия закона "О собственности в СССР" (март 1990 года) и не имевших необходимых правоустанавливающих документов. Так мы стараемся защитить права земляков на объекты недвижимости.

Для граждан, имеющих трех и более детей, подготовлен и принят закон Самарской области, расширяющий перечень документов, подтверждающих факт постоянного проживания заявителей на территории Самарской области, что избавляет их от волокиты и обращений в суды.

— Одна из задач этого года, поставленная губернатором — активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения. Что делается на законодательном уровне для этого?

— Комитетом подготовлены изменения в Закон "О повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области", которые приняты Самарской губернской думой в мае 2023 года. На их основе министерством сельского хозяйства и продовольствия, совместно с органами местного самоуправления, была проведена большая работа по выявлению неиспользуемых земельных участков. Из общего количества простаивающей без дела пашни (а таковой на 1 января 2023 года было около 85 тысяч гектаров) в текущем году введено в оборот почти 28 тысяч гектаров. А ввод оставшейся площади пахотных угодий произойдет в ближайшие два года. Экономический вклад в региональную экономику от "работы" этой земли в виде доходов сельхозпроизводителей может составить более 2,8 миллиарда рублей.

— Вы как никто другой знаете, как самарские сельхозпроизводители сегодня нуждаются в поддержке и помощи государства. Что для этого делается в нашей губернии?

— Все действовавшие ранее субсидии сохранены. На 2024 год для поддержки сельского хозяйства региональному минсельхозу уже предусмотрено 5,9 миллиарда рублей, что на 26 процентов больше, чем на текущий, а в части оказания мер государственной поддержки КФХ, ЛПХ и сельскохозяйственным кооперативам за счет областного бюджета поддержка увеличена практически вдвое.

На постоянном контроле комитета находятся мероприятия по реализации в Самарской области мер, направленных на импортозамещение, особенно в семеноводстве и в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Депутатами комитета поставлен вопрос о необходимости прекращения поддержки иностранных производителей из средств бюджета РФ в виде субсидий на приобретение мелиоративных машин и оборудования иностранного производства, в том числе из недружественных стран. Поскольку отечественные предприятия, в том числе самарские, такие как "БСГ" из Тольятти, могут в полном объеме закрыть потребность в данном виде продукции. Нами направлено обращение в Правительство РФ о необходимости совершенствования нормативных правовых актов, определяющих меры государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере мелиорации и таможенные правила ввоза мелиоративных машин и оборудования. Позиция депутатов комитета в полном объеме нашла поддержку в Минпромторге РФ.

Комитетом изучена и обобщена практика применения федерального и регионального законодательства в сфере семеноводства на территории Самарской области. По результатам анализа подготовлен проект федерального закона, повышающий ответственность за правонарушения в сфере реализации и использования семенного материала, не прошедшего проверку сортовых и посевных качеств, с целью снижения ввоза в страну контрафактных семян. Наш законопроект получил поддержку правительства Российской Федерации и в ноябре 2023 года принят в первом чтении Государственной думой РФ.

— На сегодняшний день практически все отрасли российской экономики испытывают дефицит кадров. Как обстоят дела в сельском хозяйстве и каким образом, на ваш взгляд, можно решить проблемы нехватки специалистов?

— Надо всеми силами привлекать молодежь в сельское хозяйство. С целью поддержки кадрового потенциала АПК региона комитетом изучена и обобщена практика применения Закона Самарской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", а также законодательств других регионов России в данной сфере. В тесном взаимодействии с министерством сельского хозяйства и продовольствия разработаны и приняты думой изменения в Закон Самарской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области".

Теперь к категории молодых специалистов относятся также граждане, трудоустроенные в агропромышленный комплекс Самарской области не только впервые, но и после работы в других организациях при условии соблюдения иных требований, что позволит им воспользоваться мерами государственной поддержки специалистов в сфере АПК, установленных в Самарской области.

Еще в 2005 году региональный парламент принял закон "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", призванный обеспечить привлечение квалифицированных специалистов в сельскохозяйственные организации. Закон устанавливает меры материального стимулирования работников отрасли АПК. Так, предусмотрены единовременные денежные выплаты молодым специалистам с высшим, средним и начальным профессиональным образованием в размере от 34,5 до 69 тысяч рублей.

Получателями этих стимулирующих выплат могут стать поступающие на работу в сельхозорганизацию, крестьянское или фермерское хозяйство, организацию по племенному животноводству, научную организацию в сфере АПК, государственные ветеринарные учреждения. Кроме того, молодые специалисты могут рассчитывать на получение ежемесячной надбавки в течение трех лет в размере от 4 до 11 тысяч рублей, в зависимости от образования. За время реализации регионального закона государственную поддержку получили более 2 тысяч молодых специалистов отрасли.

По результатам обсуждения на круглом столе, организованном и проведенным комитетом в стенах Самарского государственного сельскохозяйственного университета, комитетом подготовлен проект закона Самарской области в части увеличения размеров единовременной и ежемесячной денежных выплат молодым специалистам АПК. В настоящее время он проходит стадию согласования с органами исполнительной власти региона.

Подводя итоги, хочу поблагодарить всех представителей общественности и профессионального сообщества, органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, управление правового обеспечения думы и, конечно, депутатов и сотрудников отдела нашего комитета за эффективную совместную работу и пожелать еще больших успехов в новом году.