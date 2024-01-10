В Тольятти разработали прибор для борьбы с разведкой ВСУ

Новый 2023 год для Самарской области начался с трагедии. В праздничную ночь был произведен ракетный удар по расположению подразделения российской армии в Макеевке. Погибли 89 военных, наших земляков. Враг воспользовался желанием недавно мобилизованных поздравить в новогоднюю ночь своих близких по сотовому телефону. Украинская разведка с помощью специального оборудования зафиксировала массовое скопление в одном месте сигналов с сим-карт российских операторов. И этого им было достаточно для нанесения ракетного удара по зданию бывшего студенческого общежития в Макеевке. Страшный и горький опыт для российской армии и большие потери для нашей губернии. Руководитель одной из компаний-резидентов технопарка "Жигулевская долина" Сергей Сычугов не смог остаться равнодушным к этой трагедии. Среди погибших в Макеевке оказался и его знакомый.

Производственная компания, которую возглавляет Сергей, не первый год занимается проектами, связанными с современными технологиями безопасности, и плотно работает как с правоохранителями, так и с МЧС. А вот с военными прежде дела не имели. В силу специфики профессиональной деятельности Сергей не только понял причины, которые привели к макеевской трагедии, но предложил способ, как российской армии избежать повторения такой страшной ситуации.

— Я хорошо знаю, как работают спутниковые системы, маяки, GPS-трекеры и какие именно обстоятельства и технические действия стали причиной того ракетного удара. Для этого даже больших разведданных собирать не нужно было. Службой радиолокационной разведки очень легко были запеленгованы множество сигналов сотовых телефонов на украинские вышки. Верные выводы были сделаны. Этого оказалось достаточно для нанесения ударов ракетами "Хаймерс" по скоплению российских военных. Не зря же им категорически запрещают на боевых позициях пользоваться сотовыми телефонами. Сегодня сбор разведданных ведется с помощью самых современных технологий. Но те же самые технологии позволяют противостоять сбору информации, — объясняет Сергей.

В качестве противодействия специалисты резидента "Жигдолины" за два месяца разработали нехитрое, но очень полезное в зоне боевых действий устройство, которое должно ввести в заблуждение радиолокационную разведку противника. Тем самым обезопасив наших бойцов.

— Идея появилась еще летом 2022 года. Осенью начались разработки. А после трагедии в Макеевке мы бросили все силы на данный проект. Сам прибор недорог и компактен. Ими буквально "усеивается" территория, требующая защиты. Раскидать устройства можно с помощью дронов, армейских систем залпового огня или даже с вертолетов. Разработчики специально упаковали всю нежную высокотехнологичную "начинку" в прочный корпус мины "лепесток". Эта оболочка не только позволит раскидать оборудование с высоты и без церемоний, так еще и защитит от ненужного внимания, — рассказывает Сергей Сычугов.

В нужный момент на каждый такой "лепесток" дистанционно подается сигнал, который активирует рассыпанные по площадям приборы. После этого каждый из них, будь их сотня или тысяча, начинает с определенной периодичностью в заданное время имитировать работу сотового телефона. Они могут действовать автономно и достаточно долго — 2-3 месяца бессистемно выходить в эфир. В эфире будет царить хаос. Появится огромное количество ложных целей. Тем самым радиолокационная система противника вводится в заблуждение, сводя на нет систему наведения.

Представьте, если мы сбросим 10 тысяч на участке фронта в 50 километров. Это выведет из строя все службы радиолокационной разведки. Никто не в состоянии обработать такой массив данных. Система наведения по GPS просто потеряет актуальность.

— А их работа не помешает нашим подразделениям?

— Мы не обладаем таким арсеналом спутникового подавления.

— Украинцы обладают технологиями, которых нет у нашей армии?

— Не об украинской армии в данном случае речь. Все эти технологии у НАТО, включая доступ к данным космических спутников. На Украину сейчас работают разведки Европы и США. Они и передают данные нашим противникам. Сегодня сбор разведданных — вопрос высокотехнологичный. Например, сейчас на орбите Земли работают спутники, которые могут фиксировать возгорания и пожары на всей планете. С недавних пор свободный доступ к этим данным закрыли. Потому что спутники могут фиксировать резкое повышение температуры на определенной точке Земли, что происходит при ракетном выстреле. То есть можно фактически в режиме онлайн мониторить запуски ракет по изменению температур на определенном участке через пожарные спутники.

Когда был разработан прототип прибора, встал вопрос — как тольяттинским разработчикам выйти на структуры, которые могли бы оценить возможности нового прибора. Не в Ютубе же проект выкладывать…

К нашей удаче, в "Жигулевскую долину" приехал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов. Я ему рассказал о нашем проекте, позже подготовил на рассмотрение пакет документов. Через несколько ступеней вышли на Министерство обороны РФ. В конце февраля я уже отправился в Москву представлять проект военным. На представление специальной комиссии со всей страны съехались российские инженеры, которые были готовы предложить Министерству обороны свои разработки, полезные нашей армии. Были ребята от компании КамАЗ, из Нижнего Новгорода дроны привезли. Были проекты высокой степени готовности, которые сразу же отправлялись к Суровикину (генерал армии Сергей Суровикин. — Прим. ред.), а оттуда на испытательный полигон.

Специальную комиссию помимо полезности и эффективности разработки интересовало еще три ключевых фактора: сколько это будет стоить для Министерства обороны, когда можно будет произвести первые полевые испытания и сколько сможете производить.

— Прибор дорогой?

— На данный момент при сборке небольших партий выпуск одного прибора обойдется примерно в 10 тысяч рублей. При крупном производстве себестоимость можно снизить вдвое.

— Так сколько ваша компания сможет производить таких приборов ежемесячно?

— На данный момент около 3000. Но мы постепенно движемся к госзаказу от Минобороны. В этом случае нам по силам будет выпускать порядка 10 тысяч приборов за месяц. Сейчас нет проблемы с технологическими возможностями. Прибор не сложно собрать. Есть сложности с комплектующими. Сейчас платы, GPS- и ГЛОНАСС-модули, транзисторы — все это производится в Китае. Если бы все это было на российском рынке, ждать по 2-3 месяца не пришлось бы.

— Такие комплектующие не производят в России?

— Даже то, что есть, обходится дороже раз в пять. Вопрос цены важен, особенно когда мы пока работаем на альтруистических началах, не понимая, будет у нас заказ от Минобороны или нет.

— А потенциально потребность армии какая?

— Несколько сотен тысяч точно. Прибор работает 2-3 месяца, пока у него тянут батареи, но перезарядить их нельзя, да и не имеет смыла. Значит, с определенной периодичностью приборы на территории надо обновлять.

Пообщавшись в Москве с ребятами, которые разработали и производят дроны, мы узнали, что на фронте есть еще одна проблема, в решении которой мы можем помочь. Нам сказали: "Вы создаете зону безопасности. Вот бы такую создать для операторов дронов".

На фронте противник буквально охотится на них. Пульт управления дроном, который в руках оператора, и сам летательный аппарат связан радиосигналом. Служба радиолокационной разведки врага отслеживает этот сигнал и атакует. Бьют минометами. Наши ребята, чтобы обезопасить себя, применяют солдатскую смекалку: таскают с собой огромные катушки с проволокой, растягивают ее на 50-100 метров вокруг себя, тем самым создавая помехи. Если запрограммировать наше устройство на передачу не ложного сигнала сотового телефона, а сигнала пульта управления дроном, то наш прибор можно использовать и под задачу обеспечения безопасности конкретным операторам.

Эта задача на порядок сложнее. Мы пообщались с сотрудниками МЧС, которые сегодня работают в Донецкой и Луганской областях, конкретизировали задачу. И сегодня готов прототип прибора. Сделали образцы. Десять штук. Провели испытание на фронте в Луганской области. Тестировало разведывательное подразделение. Пришлось вносить изменения в конструкцию корпуса.

Сегодня мы находимся на завершающей стадии готовности. Завершаем разработку программного обеспечения. Делаем программатор, чтобы можно было дистанционно перепрограммировать приборы: менять время, продолжительность и другие характеристики. Очень надеемся, что скоро все наши операторы дронов получат зону безопасности.

А пока на нашу компанию вышли представители другого армейского подразделения. Поставили еще одну схожую задачу. В этом случае рассказывать о проекте не могу, потому что контракты уже подписаны.

— Таких как вы активистов-изобретателей сегодня в России много?

— Много. И мы готовы помогать нашей армии. Но и нам нужна поддержка. Главный фактор, сдерживающий таких российских кулибиных — нехватка финансирования. СВО, западные санкции, программа импортозамещения дали большой толчок для развития отечественных высоких технологий. Очень надеемся, что в скором времени именно государство станет главным инвестором таких разработок. Военные технологии дают импульс и для гражданских проектов. Ведь если бы во время Второй мировой войны правительство СССР не взялось плотно работать над реактивными двигателями, то и Гагарин в 1961 году в космос бы не полетел.