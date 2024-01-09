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ТЭК Экономика и бизнес

Нефтяники держат курс на импортозамещение

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 г. нефтяники Самарской области продолжают модернизировать производство, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись в последние годы. Основное внимание, безусловно, уделяется импортозамещающим технологиям. В частности, активно применяются методы обратного инжиниринга.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба мэрии Москвы

Нефтяная промышленность сегодня остается одной из базовых отраслей экономики Самарской области. Она включает нефтедобычу, нефтепереработку, магистральный нефте- и нефтепродуктопроводный транспорт. По данным Самарастата, за январь–октябрь 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыча сырой нефти и природного газа выросла на 5,5%, а производство кокса и нефтепродуктов, напротив, сократилось — на 6%.

"Предприятия нефтяной промышленности региона работают стабильно, производственная программа выполняется в соответствии с утвержденными планами, продолжается реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению", — отмечают в пресс-службе областного министерства промышленности и торговли.

Замедлились, но не остановились

Одним из важных направлений деятельности нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий региона является работа по модернизации производства.

Как отмечают в областном минпроме, все инвестиционные проекты нефтедобыващих компаний региона реализуются в соответствии с утвержденными бизнес-планами. "Компании продолжают вкладываться в нефтедобычу. Ежегодно объем инвестиций составляет более 30 млрд рублей", — сообщили в ведомстве.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, в последние годы модернизация в нефтяной отрасли сфокусирована вокруг нефтепереработки, так как в среднем глубина ее и выпуск светлых нефтепродуктов в России существенно ниже, чем на западных НПЗ.

"Для этой цели между правительством и рядом нефтеперерабатывающих заводов действует соглашение, увеличивающее обратный акциз в обмен на модернизацию", — рассказывает аналитик и добавляет, что после введения санкций модернизация предприятий неизбежно замедлилась, на фоне чего представители отрасли просили сдвинуть "дедлайны" на два года.

Напомним, для стимулирования инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов статьей 200 Налогового кодекса с 2021 г. для переработчиков нефтяного сырья, заключивших с Минэнерго России инвестсоглашение (в их числе Новокуйбышевский НПЗ и Сызранский НПЗ), предусмотрен механизм налогового вычета по акцизам с применением дополнительной надбавки за счет бюджетных средств.

В рамках инвестиционного соглашения переработчик должен направить вложения в создание новых производственных мощностей по глубокой переработке нефтяного сырья или создать новые объекты основных средств для обеспечения нефтяным сырьем предприятий с высокой глубиной переработки. Ввести такие объекты в эксплуатацию необходимо до конца 2026 года.

Модернизация продолжается

При этом импортозамещение в российской нефтянке, отмечает Сергей Кауфман, продолжается уже 9 лет, и сейчас уровень локализации оборудования составляет порядка 60%, а к 2025 г. планируется увеличить данный показатель до 80%.

В правительстве области подтвердили, что на входящих в нефтеперерабатывающий сектор предприятиях региона продолжается модернизация производств, целью которой является увеличение глубины переработки "черного золота" до мирового уровня, и, как следствие, увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов.

Кроме того, в региональном министерстве промышленности и торговли сообщили, что проект ПАО "НК "Роснефть" по модернизации действующих и строительству новых технологических установок входит в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Напомним, он реализуется в АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ" и ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок". Срок реализации проекта рассчитан на 2019–2025 гг., а объем инвестиций составляет 590,8 млрд рублей.

В 2023 г. на Сызранском НПЗ модернизирована система измерений количества и качества нефтепродуктов. Автоматизация учетных операций позволяет измерять ключевые показатели топлива (масса, плотность, давление и температура) в онлайн-режиме и в два раза сокращает время оформления отгрузочных документов. Погрешность измерений при проведении товарно-коммерческих операций снижена до 0,25%.

В разной степени готовности на заводе находится несколько пусковых комплексов. Наиболее масштабный проект модернизации — строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля FCC. Также на Сызранском НПЗ реализуется программа, благодаря которой повышается эффективность работы технологических установок, значительно снижается углеродный след нефтепереработки и расход топливно-энергетических ресурсов и улучшаются показатели надежности работы насосно-компрессорного оборудования.

"Еще одно перспективное направление работы — строительство трубопровода между Новокуйбышевской нефтехимической компанией и НК НПЗ. Данный проект позволит нам отказаться от услуг железнодорожного транспорта при отгрузке части продуктов, реконструкция объектов отгрузки и логистики повысит синергию с родственными предприятиями компании "Роснефть", — подчеркивают в пресс-службе Новокуйбышевского НПЗ.

В Куйбышевском НПЗ рассказали, что за период реализации программы модернизации были построены и введены в эксплуатацию установки изомеризации, каталитического крекинга FCC, производства МТБЭ.

"Это позволило предприятию досрочно перейти на выпуск топлива в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза и увеличить выпуск товарных нефтепродуктов, качество которых соответствует классу 5. В настоящий момент на АО "КНПЗ" продолжается строительство новых значимых технологических установок, например, гидроочистки вакуумного газойля, производства водорода и производства элементарной серы и других", — рассказали в пресс-службе КНПЗ.

Своими силами

Одним из трендов текущей работы по импортозамещению стал обратный инжиниринг. Этим активно занимаются самарские предприятия нефтяной отрасли — например, Новокуйбышевский НПЗ. "Безаварийная работа любой техники, тем более в индустрии нефтепереработки, требует обслуживания, ремонтов, замены деталей. И здесь эффективная работа проводится заводскими инженерами-технологами, проектировщиками, механиками, выполняющими задачу реинжиниринга — способа создания соответствующего аналога, обладающего теми же характеристиками", — рассказывают в пресс-службе предприятия.

Так, изучая заводские установки зарубежного производства и детали к ним, молодежь готовит проекты, по которым отечественные производители изготавливают для завода аналоги необходимого оборудования. "Это серьезный вклад в надежность и бесперебойность производства. С 2022 года заводские специалисты уже наработали практику обратного инжиниринга с применением метода лазерного 3D-сканирования. Обратный инжиниринг был применен на установках, где производятся высокооктановые компоненты бензинов и дизельного топлива высшего экологического стандарта", — сообщили в пресс-службе НК НПЗ.

Однако есть у этого тренда и обратная сторона. Еще в мае в рамках 31 международной специализированной выставки "Газ. Нефть. Технологии — 2023" генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Александр Иванов отмечал, что имеющиеся нормативные документы требуют того, чтобы замена каких бы то ни было комплектующих проводилась с применением оригинальных или согласованных с заводом-изготовителем деталей. Но в текущей ситуации это практически невозможно, добавлял он.

"Выход из сложившейся ситуации — на государственном уровне разрешить при ремонте импортного оборудования применение запасных частей и материалов российских производителей, а также производителей из дружественных стран, в том числе разработанных и изготовленных в рамках обратного инжиниринга", — предлагал Иванов и пояснял, что таким образом удастся обезопасить тех, кто эксплуатирует эти объекты.

"Никто не снимает с организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, ответственности за безопасность этого процесса. Но это должно быть зафиксировано на бумаге", — подчеркивал Иванов. Информации о том, что соответствующий документ был принят, "Волга Ньюс" не обнаружил. Однако в октябре текущего года сообщалось со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Олега Бочарова, что Фонд развития промышленности решили докапитализировать для развития программ обратного инжиниринга.

"Перед нами стоит сейчас широчайшая задача поддержания той сложной техники, которая нам досталась от предыдущих периодов, в рабочем состоянии", — цитировала Бочарова "Парламентская газета". Подвести итог можно словами Андрея Иванова, который убежден: "Только внедрение отечественных технологий и оборудования — это ключ к успешному динамичному развитию отрасли".

Наиболее крупными нефтедобывающими предприятиями, которые работают на территории Самарской области, являются АО "Самаранефтегаз" (ПАО "НК "Роснефть"), ООО "ННК — Самаранефтегаз" (АО "ННК") и ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" (ПАО "ЛУКОЙЛ"). Их общий объем добычи нефти составляет более 90%.

Среди перспективных проектов Новокуйбышевского НПЗ можно выделить строительство комплекса гидрокрекинга. "Это ключевой проект программы модернизации предприятия. Ввод комбинированного комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций общей мощностью 4,75 млн тонн в год позволит повысить глубину переработки нефти до 95% и увеличить выпуск светлых нефтепродуктов", — отмечают в пресс-службе предприятия. Также одним из важных проектов является реконструкция УЗК (установки замедленного коксования), увеличение производительности которой до 1,5 млн тонн/год позволит нарастить глубину переработки нефти.

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Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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