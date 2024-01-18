В 1994 году в Самаре был создан первый и единственный в области специализированный "Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии" под руководством доктора медицинских наук Татьяны Суздальцевой и Владимира Солянова. Сегодня здесь работают более 50 специалистов, среди которых врачи, имеющие научную степень и высшую врачебную категорию, неоднократно отмеченные наградами РФ и получившие признание мирового уровня.
Цель создания Центра — повышение качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями иммунной системы, выходящими сегодня на первый план по распространению. Аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, хронический ринит, атопический дерматит, а также другая многоликая патология иммунной системы — более 200 тысяч пациентов за эти годы доверили свою жизнь врачам центра.
В структуру центра входят 3 консультативно-поликлинических отделения, оказывающие помощь по специальностям: аллергология-иммунология, пульмонология, терапия, гастроэнтерология, ревматология; специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня; специализированная аптека с широким ассортиментом противоаллергических и иммуномодулирующих лекарственных средств.
В 2003 году на базе Центра организован Областной "Центр аспирин-индуцированной патологии", занимающийся сложными проблемами лекарственной непереносимости. Важным направлением работы центра является профилактика развития иммунопатологии у детей и взрослых, а также разработка проблем иммуногеронтологии. Имеется 30-летний опыт работы по проблемам бронхиальной астмы и пищевой непереносимости.
Центр работает в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, оказывает платные медицинские услуги. В работе используются только высококачественные лабораторные технологии, в том числе проточно-лазерная цитометрия и иммуногистохимия, точный и быстрый анализ спектра причинно-значимых аллергенов и механизма развития аллергии, тестирование на пищевую и лекарственную аллергию, новейшие методы диагностики целиакии, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
За годы работы высокий профессионализм врачей Центра был отмечен на самом высоком уровне. В 2006 году ЛДЦ стал лауреатом Международной премии "Профессия — жизнь" за достижения в области профилактической медицины, в 2007 году награжден медалью "Первого Всемирного конгресса мира" за миротворческую деятельность в помощь детям с заболеваниями крови, а в 2008 году — премией "100 лучших медицинских учреждений Приволжского Федерального округа".
Центр входит в список "100 наиболее динамично развивающихся предприятий Самарской области" и включен в реестр "Надежная репутация" по результатам опроса мнений потребителей в городах Приволжского Федерального округа.
Создатель Центра Татьяна Суздальцева в 2019 году была награждена премией президента РФ "Благодарность", а в 2022 году самоотверженный труд коллектива в период пандемии новой коронавирусной инфекции отмечен премией МЗ Самарской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас