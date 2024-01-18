В 1994 году в Самаре был создан первый и единственный в области специализированный "Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии" под руководством доктора медицинских наук Татьяны Суздальцевой и Владимира Солянова. Сегодня здесь работают более 50 специалистов, среди которых врачи, имеющие научную степень и высшую врачебную категорию, неоднократно отмеченные наградами РФ и получившие признание мирового уровня.

Цель создания Центра — повышение качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями иммунной системы, выходящими сегодня на первый план по распространению. Аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, хронический ринит, атопический дерматит, а также другая многоликая патология иммунной системы — более 200 тысяч пациентов за эти годы доверили свою жизнь врачам центра.

В структуру центра входят 3 консультативно-поликлинических отделения, оказывающие помощь по специальностям: аллергология-иммунология, пульмонология, терапия, гастроэнтерология, ревматология; специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня; специализированная аптека с широким ассортиментом противоаллергических и иммуномодулирующих лекарственных средств.

В 2003 году на базе Центра организован Областной "Центр аспирин-индуцированной патологии", занимающийся сложными проблемами лекарственной непереносимости. Важным направлением работы центра является профилактика развития иммунопатологии у детей и взрослых, а также разработка проблем иммуногеронтологии. Имеется 30-летний опыт работы по проблемам бронхиальной астмы и пищевой непереносимости.

Центр работает в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, оказывает платные медицинские услуги. В работе используются только высококачественные лабораторные технологии, в том числе проточно-лазерная цитометрия и иммуногистохимия, точный и быстрый анализ спектра причинно-значимых аллергенов и механизма развития аллергии, тестирование на пищевую и лекарственную аллергию, новейшие методы диагностики целиакии, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

За годы работы высокий профессионализм врачей Центра был отмечен на самом высоком уровне. В 2006 году ЛДЦ стал лауреатом Международной премии "Профессия — жизнь" за достижения в области профилактической медицины, в 2007 году награжден медалью "Первого Всемирного конгресса мира" за миротворческую деятельность в помощь детям с заболеваниями крови, а в 2008 году — премией "100 лучших медицинских учреждений Приволжского Федерального округа".

Центр входит в список "100 наиболее динамично развивающихся предприятий Самарской области" и включен в реестр "Надежная репутация" по результатам опроса мнений потребителей в городах Приволжского Федерального округа.

Создатель Центра Татьяна Суздальцева в 2019 году была награждена премией президента РФ "Благодарность", а в 2022 году самоотверженный труд коллектива в период пандемии новой коронавирусной инфекции отмечен премией МЗ Самарской области.