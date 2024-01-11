Господдержка АПК Самарской области в 2023 году составила почти 4 млрд рублей

В 2023-м году аграрии Самарской области не просто решали свои обыденные крестьянские задачи: спорили с превратностями погоды, искали, где бы найти солярку и удобрения подешевле, осваивали новую сельхозтехнику. Но соревновались сами с собой, пытаясь вырастить урожай, способный не только обеспечить внутренние потребности региона, но и повысить его экспортный потенциал. Какой урожай вырастили в Самарской области в 2023-м году, и каковы векторы развития агропромышленного комплекса губернии, нашему изданию рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

— Николай Владимирович, какой урожай удалось вырастить нашим сельхозпроизводителям в этом году? Январские бесснежные морозы потрепали нервы растениеводам.

— За последние несколько лет растениеводческая отрасль Самарской области показывает стабильный рост производственных показателей. И валовой сбор зерновых 2023 года — выше среднемноголетних значений. Сельхозпредприятия области намолотили свыше 2,7 миллиона тонн зерна при средней урожайности 23,5 центнера с гектара.

Кстати, зерновые культуры с учетом озимого клина заняли в 2023 году почти 1,17 миллионов гектаров, или 100,8 процента к уровню 2022 года. Урожай масличных культур — более 1,1 миллиона тонн. Если сравнивать с 2022 годом, то прибавка по масленичным культурам составляет 2 процента. Производство картофеля и овощных культур оценивается на уровне 440 тысяч тонн в хозяйствах всех категорий.

— Этого количества хватит жителям нашей губернии до весны?

— Обеспеченность овощами и картофелем составляет около 80 процентов и более 65 процентов соответственно. И в этом отношении у региона есть резервы для развития. А собранный в 2023 году урожай зерновых полностью покрывает потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне и способствует развитию экспортной составляющей.

— Каковы итоги отрасли в животноводстве, птицеводстве, производстве молока?

— За 11 месяцев поголовье крупного рогатого скота в нашем регионе составило 220,3 тысячи голов: в том числе коров — 95,5 тысячи голов, поголовье птицы — более 3,5 миллиона голов. В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 117,1 тысячи тонн, молока — 423,6 тысячи тонн. Мы продолжим вести работу по повышению самообеспеченности региона по молоку и мясу. В текущем году государственная поддержка отрасли животноводства осуществляется по 16 направлениям.

— Какие направления для господдержки АПК сегодня наиболее актуальны? Какие средства были выделены на эти цели в 2023 году и сколько дадут на следующий год?

— В 2023 году господдержка агропромышленного комплекса осуществляется по 40 направлениям. Общий объем бюджетных средств составил почти 4 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Большая часть этих средств направлена на две главенствующие отрасли сельскохозяйственного сектора: животноводство и растениеводство. На эти цели предусмотрено свыше 1,5 и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

В настоящее время особую роль играет инвестиционное и краткосрочное льготное кредитование. На сегодняшний день сельхозпроизводителями области привлечено 18,4 миллиарда рублей краткосрочных кредитов и 13,5 миллиарда рублей инвестиционных кредитов по льготной ставке до 5 процентов годовых.

— Как прошел сев озимых в губернии?

— Под урожай этого года посеяно 523,5 тысячи гектаров. Это на 8 процентов больше, чем в 2022 году. Их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное. Засыпается на хранение семенной материал, ведется его проверка. Засыпано 98 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, или 93 процента от плана. Подготовлено более 1,1 миллиона гектаров почвы. Кроме того, аграрии региона формируют запасы минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ.

— Несколько лет назад часть семенного материала производилась за границей. Теперь пришло осознание, что такой подход не только не рачительный, но даже опасный. Введение западных экономических санкций наглядно это продемонстрировало. Как сегодня формируется семенной фонд губернии? Сумели заместить импортные сорта отечественными, и какие разработки наших селекционеров появятся на самарских полях?

— В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации оговорено, что обеспеченность основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должна составлять не менее 75 процентов. И по зерновой группе мы в полном объеме выполняем этот показатель. Доля семян озимой пшеницы отечественной селекции на наших полях составляет уже 99 процентов.

Два из трех самых востребованных сортов разработаны самарскими селекционерами. Лидирующее место занимает сорт Светоч селекции НИИСХ им. Тулайкова. Яровая пшеница представлена 46-ю мягкими и твердыми сортами. И здесь также лидируют сорта, выведенные региональными научно-исследовательскими институтами. Например, Безенчукская золотистая. ООО "Кошелевский посад" выведен новый зимостойкий сорт озимой твердой пшеницы Кошелевская. Преобладают сорта отечественной селекции и в посевах ярового ячменя. Самым распространенным является Беркут селекции Самарского НИИСХ им. Тулайкова.

Основными импортозависимыми культурами сегодня являются подсолнечник, кукуруза, картофель и овощи. Вместе с тем, в регионе наметилась положительная тенденция по увеличению доли посевов этих сельхозкультур, засеянных семенами отечественной селекции. По сравнению с уровнем 2022 года доля высеянных семян отечественной селекции по подсолнечнику увеличилась на 2,4 процента, по картофелю на 5,5 процента, по сое на 1,9 процента.

Самарская область заключила с Всероссийским научно-исследовательским институтом масличных культур им. Пустовойта соглашение о продвижении гибридов подсолнечника отечественной селекции в регионе. Самарским федеральным научным центром закладываются опыты по сортоизучению отечественных гибридов подсолнечника в Безенчуке. Крупные компании уже закладывают собственные участки гибридизации.

Имеется положительный опыт реализации комплексного научно-технического проекта по созданию новых сортов картофеля. Сорт картофеля Джулия уже включен в реестр селекционных достижений, госсортоиспытания проходит еще один сорт самарской селекции — Альва.

При участии Самарского федерального центра два крупных сельхозтоваропроизводителя: КФХ Цирулева и ООО "Сев-07" ведут работу по развитию семеноводства сои. Рассчитываем, что в ближайшее время по данной культуре в области будет достигнут уровень обеспеченности семенами отечественной селекции не менее 75 процентов.

— Как идет обновление парка сельскохозяйственной техники в губернии?

— За 9 месяцев 2023 года сумма инвестиций в модернизацию машинно-тракторного парка составила 6,6 миллиарда рублей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 1126 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 273 трактора, 141 зерноуборочный и два кормоуборочных комбайна, 710 единиц прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, предназначенной для обработки почвы, посева. За счет средств регионального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсируется до 50 процентов стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования.

В 2023 году на модернизацию и техническое оснащение направлено более 300 миллионов рублей. Помимо субсидирования затрат сельхозтоваропроизводители региона активно используют льготные инвестиционные кредиты, взаимодействуют с государственной лизинговой компанией "Росагролизинг". Так, за 9 месяцев 2023 года было поставлено 429 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.