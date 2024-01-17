В Самарской области происходит модернизация системы оказания бесплатной медицинской помощи

В Самарской области формируется новый медицинский кластер по оказанию жителям региона бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Располагается он на территории бывшего санатория "Поволжье" в Самаре, где теперь функционирует ряд структурных подразделений Медицинского университета "Реавиз" — активного участника программы обязательного медицинского страхования.
Лечение в частных клиниках по полису ОМС уже перестало быть редкостью и становится все более популярным и востребованным у населения. Начиная с 2022 года значительный объем медицинской помощи по ОМС реализуется в стационаре многопрофильной клиники университета, в рентгенологическом отделении и в Центре медицинской реабилитации. По программам ОМС пациенты также могут проходить стоматологическое лечение.
Центр медицинской реабилитации, созданный на базе бывшего санатория "Поволжье", начал свою работу в начале 2023 года. Это и поликлиника, и стационар, предназначенный для бесплатного прохождения медицинской реабилитации жителями не только близлежащих микрорайонов, но и жителей всей Самарской области.
За год работы по ОМС в Многопрофильной клинике "Реавиз" оказали медицинскую помощь более чем на 60 млн рублей. Здесь производятся диагностические исследования КТ и МРТ, проведено 500 хирургических операций по 12 профилям (это травматология, урология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, лор-операции, общая хирургия и другие), оказано более 4000 услуг медицинской реабилитации, осуществлено более 13 тысяч посещений стоматологического профиля.
Принимая обязательства лечить пациентов по полисам ОМС, частная компания делает помощь более доступной, в то же время на саму организацию ложится большая дополнительная нагрузка, так как значительный объем ресурсов необходимо направлять на формирование материально-технической базы, на подготовку и привлечение кадров.
К примеру, в создание нового Центра уже вложено порядка 150 млн рублей собственных средств университета, без привлечения государственного бюджета. Это позволило сохранить и увеличить объемы оказываемой медицинской помощи, в том числе по программам ОМС, сохранить коллектив санатория (около 100 рабочих мест) с перспективой развития до 200 рабочих мест врачебного, сестринского, младшего медицинского и вспомогательного персонала.
"На базе переданного в аренду имущества в течение трех лет планируется создание университетского медицинского, научного и образовательного кластера для оказания бесплатной медицинской помощи населению Самарской области, подготовки и переподготовки медицинских специалистов врачей и среднего медицинского персонала для региональной системы здравоохранения", — пояснила ректор Медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор Инга Прохоренко.
С начала 2023 года в Центре оказываются медицинские услуги по реабилитации 2-го и 3-го этапов в рамках ОМС. За год помощь получили более 4000 пациентов с различными заболеваниями нервной системы, травмами, после ортопедических операций, с общесоматической патологией, после перенесенной коронавирусной инфекции. В планах — наращивание темпов развития.
"Реабилитации 2-го этапа подлежат пациенты с заболеваниями периферической нервной системы, перенесшие травмы и ортопедические операции на опорно-двигательном аппарате. Данные пациенты к нам обращаются с полисом медицинского страхования и направлением из поликлиник или из травматологических отделений, где происходили их операции", — комментирует Марина Цветкова, руководитель Центра медицинской реабилитации "Реавиз".
Особенно актуальным является третий этап реабилитации в рамках ОМС, который осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях. Ведь по данным ТФОМС, из 149 медицинских организаций губернии, оказывающих помощь в системе ОМС, только 18 лечебных учреждений имеют возможность проводить медицинскую реабилитацию в поликлинических условиях.
На данный момент здесь расконсервирована и восстановлена работоспособность скважины сероводородного источника глубиной 560 м, который обладает уникальными лечебными свойствами. Активно ведутся ремонтные и отделочные работы, производится полная замена инженерных коммуникаций, кровельные работы, благоустройство территории. В настоящее время разрабатывается инвестиционный проект капитальной реконструкции имущественного комплекса санатория с общим объемом финансирования до одного миллиарда рублей, организации 300 новых рабочих мест.
"Отделение медицинской реабилитации находится в центре Самары, в зеленой городской зоне. Сейчас здесь на правах арендатора Медицинский университет "Реавиз" и его функциональные подразделения реализуют масштабные работы по восстановлению состояния территорий и помещений санатория, благоустройству. В срочном ремонте нуждаются как сами здания, так и инженерные коммуникации. Университет нацелен на сохранение медицинского и санаторно-курортного статуса и профильности развиваемой территории", — разъяснила Инга Прохоренко.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас