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Здравоохранение Общество

В Самарской области происходит модернизация системы оказания бесплатной медицинской помощи

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области формируется новый медицинский кластер по оказанию жителям региона бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Располагается он на территории бывшего санатория "Поволжье" в Самаре, где теперь функционирует ряд структурных подразделений Медицинского университета "Реавиз" — активного участника программы обязательного медицинского страхования.

Фото: предоставлено МУ "Реавиз"

Лечение в частных клиниках по полису ОМС уже перестало быть редкостью и становится все более популярным и востребованным у населения. Начиная с 2022 года значительный объем медицинской помощи по ОМС реализуется в стационаре многопрофильной клиники университета, в рентгенологическом отделении и в Центре медицинской реабилитации. По программам ОМС пациенты также могут проходить стоматологическое лечение.

Центр медицинской реабилитации, созданный на базе бывшего санатория "Поволжье", начал свою работу в начале 2023 года. Это и поликлиника, и стационар, предназначенный для бесплатного прохождения медицинской реабилитации жителями не только близлежащих микрорайонов, но и жителей всей Самарской области.

За год работы по ОМС в Многопрофильной клинике "Реавиз" оказали медицинскую помощь более чем на 60 млн рублей. Здесь производятся диагностические исследования КТ и МРТ, проведено 500 хирургических операций по 12 профилям (это травматология, урология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, лор-операции, общая хирургия и другие), оказано более 4000 услуг медицинской реабилитации, осуществлено более 13 тысяч посещений стоматологического профиля.

Центр реабилитации оснащен современным оборудованием

Принимая обязательства лечить пациентов по полисам ОМС, частная компания делает помощь более доступной, в то же время на саму организацию ложится большая дополнительная нагрузка, так как значительный объем ресурсов необходимо направлять на формирование материально-технической базы, на подготовку и привлечение кадров.

К примеру, в создание нового Центра уже вложено порядка 150 млн рублей собственных средств университета, без привлечения государственного бюджета. Это позволило сохранить и увеличить объемы оказываемой медицинской помощи, в том числе по программам ОМС, сохранить коллектив санатория (около 100 рабочих мест) с перспективой развития до 200 рабочих мест врачебного, сестринского, младшего медицинского и вспомогательного персонала.

"На базе переданного в аренду имущества в течение трех лет планируется создание университетского медицинского, научного и образовательного кластера для оказания бесплатной медицинской помощи населению Самарской области, подготовки и переподготовки медицинских специалистов врачей и среднего медицинского персонала для региональной системы здравоохранения", — пояснила ректор Медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор Инга Прохоренко.

Пациенты положительно отзываются о центре и его работе

С начала 2023 года в Центре оказываются медицинские услуги по реабилитации 2-го и 3-го этапов в рамках ОМС. За год помощь получили более 4000 пациентов с различными заболеваниями нервной системы, травмами, после ортопедических операций, с общесоматической патологией, после перенесенной коронавирусной инфекции. В планах — наращивание темпов развития.

"Реабилитации 2-го этапа подлежат пациенты с заболеваниями периферической нервной системы, перенесшие травмы и ортопедические операции на опорно-двигательном аппарате. Данные пациенты к нам обращаются с полисом медицинского страхования и направлением из поликлиник или из травматологических отделений, где происходили их операции", — комментирует Марина Цветкова, руководитель Центра медицинской реабилитации "Реавиз".

Особенно актуальным является третий этап реабилитации в рамках ОМС, который осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях. Ведь по данным ТФОМС, из 149 медицинских организаций губернии, оказывающих помощь в системе ОМС, только 18 лечебных учреждений имеют возможность проводить медицинскую реабилитацию в поликлинических условиях.

Наследие бывшего санатория - фото до ремонта

На данный момент здесь расконсервирована и восстановлена работоспособность скважины сероводородного источника глубиной 560 м, который обладает уникальными лечебными свойствами. Активно ведутся ремонтные и отделочные работы, производится полная замена инженерных коммуникаций, кровельные работы, благоустройство территории. В настоящее время разрабатывается инвестиционный проект капитальной реконструкции имущественного комплекса санатория с общим объемом финансирования до одного миллиарда рублей, организации 300 новых рабочих мест.

"Отделение медицинской реабилитации находится в центре Самары, в зеленой городской зоне. Сейчас здесь на правах арендатора Медицинский университет "Реавиз" и его функциональные подразделения реализуют масштабные работы по восстановлению состояния территорий и помещений санатория, благоустройству. В срочном ремонте нуждаются как сами здания, так и инженерные коммуникации. Университет нацелен на сохранение медицинского и санаторно-курортного статуса и профильности развиваемой территории", — разъяснила Инга Прохоренко.

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